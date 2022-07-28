«Великолепна в этом платье»: Макеева подчеркнула свою женственность «летящим» нарядом

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави пришла в восторг от выбора актрисы.

«Платье в этом сезоне очень модно и очень актуально. Летящие юбки и принт в горошек — тоже. Но главное здесь — в другом. Анастасия великолепна в этом платье, оно замечательно подчеркивает ее достоинства, показывает всю женственность. Лично я бы не стала говорить о том, насколько оно модно или нет», — сказала Бестави.