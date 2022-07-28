«Великолепна в этом платье»: Макеева подчеркнула свою женственность «летящим» нарядом

На днях Анастасия Макеева отметилась в студии программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Для съемок она выбрала приталенное платье с летящей юбкой фиалкового оттенка.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави пришла в восторг от выбора актрисы.
«Платье в этом сезоне очень модно и очень актуально. Летящие юбки и принт в горошек — тоже. Но главное здесь — в другом. Анастасия великолепна в этом платье, оно замечательно подчеркивает ее достоинства, показывает всю женственность. Лично я бы не стала говорить о том, насколько оно модно или нет», — сказала Бестави.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Проводит мастер-классы для компаний, вузов и колледжей.
Елена Бестави. Фото: соцсети