«В топе самых модных трендов»: возлюбленная Эмина отметилась в кожаных брюках и тонкой шифоновой блузке

Осенью Гаврилова успела отдохнуть с Эмином в Европе. Они также делились кадрами из Турции. С ними была дочка Афина. Избранница артиста каждый раз демонстрирует женственные наряды. Она редко носит шорты, а вот платья в ее гардеробе занимают большую часть.

А вот на днях Алена вернулась в Москву. Она поделилась новыми фото. Модель позировала в кожаных брюках прямого кроя и легкой блузке цвета изумруда. Лук восхитил ее поклонников. Гаврилова подчеркнула хрупкую фигуру.