«В топе самых модных трендов»: возлюбленная Эмина отметилась в кожаных брюках и тонкой шифоновой блузке

Алена Гаврилова не частая гостья на светских раутах. Раньше она участвовала в конкурсах красоты и стала обладательницей титула «Мисс Мордовия». Модель очаровала певца Эмина Агаларова, который сыграл с ней свадьбу. Но после рождения дочки Афину они расстались. Однако поклонники надеялись, что экс-супруги снова сойдутся. В этом году это произошло.
Осенью Гаврилова успела отдохнуть с Эмином в Европе. Они также делились кадрами из Турции. С ними была дочка Афина. Избранница артиста каждый раз демонстрирует женственные наряды. Она редко носит шорты, а вот платья в ее гардеробе занимают большую часть.
А вот на днях Алена вернулась в Москву. Она поделилась новыми фото. Модель позировала в кожаных брюках прямого кроя и легкой блузке цвета изумруда. Лук восхитил ее поклонников. Гаврилова подчеркнула хрупкую фигуру.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«Очень эффектный образ за счет контрастных столкновений: Инь и Ян, элегантности и женственности, плотности и прозрачности, грубости и нежности. Весь аутфит просо соткан из модных трендов. Во-первых — кожа. Кожаные вещи в топе самых модных в осенне-зимнем сезоне 2022-2023, а кожаные брюки занимают топовое место в осенне-зимних коллекциях.
Фасон брюк приближенный к классическому с имитацией стрелок, с высокой посадкой и свободными штанинами. Очень модный фасон. Высокая посадка визуально удлиняет ноги и гармонично смотрится в сочетании с бра. Акцент на области декольте демонстрацией бра — это еще один яркий тренд, который не собирается покидать модный пьедестал.
Обратите внимание на грамотную подачу этого тренда. Кожаный бра декоративный, поскольку является частью ансамбля по цвету, фактуре, стилю и только имитирует бра по фасону.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
А надев его под прозрачную шифоновую рубашку, Алена добавила образу еще один модный тренд — прозрачность и тем самым добавила интригу и усилила градус привлекательности и женственности, ведь прикрытая нагота привлекает внимание больше, чем откровенная.
Просто отличный пример эффектно и модно носить прозрачные вещи, чтобы выглядеть не вызывающе, а зовуще, а это огромная разница. Гармонии добавляет единый ритм V-образного выреза рубашки и острого носа туфель, причем стрелки на брюках так же идеально сочетаются с остроносой обувью.
Макияж выглядит естественным, а прическа имитирует отсутствие прически, поскольку волосы живые и подвижные, что поддерживает расслабленность стиля в сочетании с рубашкой, завязанной на узел. А утонченные и элегантные украшения поддерживают элегантность образа, которую создают стрелки на брюках и туфли лодочки. Ни добавить, ни убрать. Образ на 10 баллов! Его хочется рассматривать», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro