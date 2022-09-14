«В топе самых модных трендов»: Стеша Маликова показала, как стильно носить маленькую кожаную юбку

Дочка Дмитрия Маликова похвасталась аутфитом total black, который оказался актуальным. Лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Стеша Маликова

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

Стеша Маликова уже окончила МГИМО, хотя отец Дмитрий Маликов в свое время сильно переживал из-за ее экзаменов. Наследница артиста не только повзрослела, но и занимается своим брендом одежды. Каждый сезон она демонстрирует актуальные образы. А так как дочка певца частая гостья на светских раутах, у нее в гардероб особенно много платьев.

Еще недавно Маликова щеголяла в мини-платье и косухе, когда проводила брата Марка на учебу. Также она похвасталась новой квартирой в Москве. Но после этого наследница артиста уехала в Чикаго. Там она то гуляет в модных джинсах, то демонстрирует более смелые образы.

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На этот раз Стеша нарядилась в черную блузку и кожаную мини-юбку с разрезом. В этом наряде фигура юной бизнеследи казалась еще более хрупкой. Она собрала волосы и отказалась от яркого макияжа. На ее шеи были цепочки. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Маликова. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды

«Стильный и дерзкий образ в черном монохроме. Стильный минимализм, а дерзости придает экстремально высокий разрез по ноге, который добавил женственности образу, но грань к вульгарности не перешел, да и возраст, и фигурка позволяют эту небольшую фривольность.

Модный градус усилили: total black, вернувший себе лидирующие позиции с наступлением холодного осенне-зимнего сезона, и кожаная юбка. Кожаные изделия в топе самых модных трендов.

Грамотная подача черного монохрома с разницей фактур (матовая и глянцевая) и оголенными участками тела, подчеркивающих контраст между черной тканью и светлой кожей (разрез, V-образный вырез и рукав до локтя, демонстрирующий тонкую часть рук).

Гармонии добавляет единый ритм линий V-образного выреза горловины и угла разреза на юбке. Прическа и макияж, поддерживающие минималистический стиль, успокаивают дерзость пикантной детали юбки, соблюдая баланс, что делает образ эффектным», – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

Лариса Тимиряева. Фото:  Teleprogramma.pro

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