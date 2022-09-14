«В топе самых модных трендов»: Стеша Маликова показала, как стильно носить маленькую кожаную юбку

«Стильный и дерзкий образ в черном монохроме. Стильный минимализм, а дерзости придает экстремально высокий разрез по ноге, который добавил женственности образу, но грань к вульгарности не перешел, да и возраст, и фигурка позволяют эту небольшую фривольность.

Модный градус усилили: total black, вернувший себе лидирующие позиции с наступлением холодного осенне-зимнего сезона, и кожаная юбка. Кожаные изделия в топе самых модных трендов.

Грамотная подача черного монохрома с разницей фактур (матовая и глянцевая) и оголенными участками тела, подчеркивающих контраст между черной тканью и светлой кожей (разрез, V-образный вырез и рукав до локтя, демонстрирующий тонкую часть рук).

Гармонии добавляет единый ритм линий V-образного выреза горловины и угла разреза на юбке. Прическа и макияж, поддерживающие минималистический стиль, успокаивают дерзость пикантной детали юбки, соблюдая баланс, что делает образ эффектным», – высказалась эксперт.