А в глазах — любовь: Пугачева облачилась в трендовые джорты на встречу с мужем (фото)

Алла Пугачева подтвердила, что действительно улетела из России в Израиль, на сей раз звезда не стала говорить, что это отпуск.

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Примадонна просто сообщила фолловерам в соцсетях, что отлично себя чувствует в этой стране и счастлива встретиться с мужем.

Певица поделилась в Сети милым снимком во время прогулки у берега моря. Судя по эмодзи, которые артистка разместила под кадром в своем аккаунте, она проводила время со своим любимым мужчиной — Максимом Галкиным*.

Алла Пугачева выбрала для променада трендовые джорты (джинсовые шорты), которые открывали ее стройные коленки. Белая футболка добавила свежести образу певицы, глаза которой так и светились любовью.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.