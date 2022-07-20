Тренд на «тай-дай»: Лиза Галкина и ее брат Гарри оделись на променад у моря в одном стиле

Лиза и Гарри Галкины, как всегда, были трогательны в своей жизнерадостности и детской непосредственности. Одеты наследники комика и Аллы Пугачевой были в одном стиле. И дочь, и сын примерили трендовые куртки с актуальным принтом «тай-дай».

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Дочь юмориста выбрала оранжевую модель, а сын – серую. Максим Галкин заметил, что обе куртки удивительным образом совпали с оттенками неба.