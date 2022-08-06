«Точное попадание»: Собчак показала, как носить модное платье с черными аксессуарами

Образ звезды разобрала стилист Словена Соколова.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак с сыном Платоном уехала в отпуск. Звездная блондинка решила отдохнуть в Италии. В своей соцсети она поделилась кадрами с прогулки. Звезда нарядилась в платье с воланами в стиле бохо. К нему добавила черный кожаный пояс, черные туфли и сумочку со вставками того же оттенка.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова отметила, что фасон платья актуален этим летом.

Ксения Собчак. Скриншот: соцсети

«Образ, не смотря на расслабленность отпускного настроения, продуман с точки зрения комплектации аксессуарами. Если говорить о черной тональности аксессуарного ряда, то придираться не буду. Весь светлый образ дополнен не одной вещью в черном, а серией вещей (сумка, очки, пояс, обувь) в данной тональности. Таким образом, черные вещи «поддерживают» друг друга. Это, кстати, важно!

Если бы у Ксении все аксессуары были в светлой тональности под платье, а одна сумка – черная, было бы совершенно иное чувствование образа. Кстати, цвет платья – точное попадание в комплементарные цвета Ксении», - сказала Соколова.

 

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Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова – стилист, имидж-стратег. Образование: Аrt Institute of Chicago, Школа имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США), Опыт работы 4 года.

Словена Соколова. Фото: личный архив

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