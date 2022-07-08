Сумочка Prada и тредовые мюли: Навка в алом платье с модным принтом щегольнула в Сочи

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она смогла завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка создает красочные ледовые постановки.
Также по ее стопам пошла младшая дочка Надежда, которая уже приносит домой медали. А на днях звезда сообщила о радостном событии.
Ее старшая дочка Саша Жулина стала выпускницей МГИМО. Диплом ей вручил отчим Дмитрий Песков. На торжественном мероприятии был и Навка, которая не скрывала своей гордости. В тот же день фигуристка улетела в Сочи, где покажет свои постановки на льду.
В соцсети она опубликовала кадры, на которых предстала в алом платье с принтом «мильфлер».Татьяна дополнила образ белыми мюлями и сумочкой Prada. Ей повстречался Сосо Павлиашвили. Он любезно стал нести ее чемодан.
Уже потом Навка вышла на променад, надев шляпку. Она выгляделе по-летнему ярко. Образ спортсменки для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Руслан Громов.
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«Подобное платье актуально в 2022 г. Несложный для восприятия глаза принт в мелкий цветочек также отлично смотрится в сегодняшних реалиях.
А вот, что касаемо прямоугольной обуви, она постепенно теряет актуальность, но пока еще в вполне носибельна. Сумочка модной формы сочетается с обувью. В целом, весь ансамбль неплохо сложен», – высказался эксперт.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro