Сумочка Prada и тредовые мюли: Навка в алом платье с модным принтом щегольнула в Сочи

Ее старшая дочка Саша Жулина стала выпускницей МГИМО. Диплом ей вручил отчим Дмитрий Песков. На торжественном мероприятии был и Навка, которая не скрывала своей гордости. В тот же день фигуристка улетела в Сочи, где покажет свои постановки на льду.

В соцсети она опубликовала кадры, на которых предстала в алом платье с принтом «мильфлер».Татьяна дополнила образ белыми мюлями и сумочкой Prada. Ей повстречался Сосо Павлиашвили. Он любезно стал нести ее чемодан.