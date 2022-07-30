Стройнят и удлиняют ноги: в каких бикини щеголяют Муцениеце, Бородина, Нюша и другие звезды

Стилист-имиджмейкер Мария Рябова рассказала сайту Teleprogramma.pro, какие мини-бикини можно отложить в сторону, а какие купальники — на пике популярности.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Каждый год с наступлением лета пляжи наполняются туристами. И даже под палящим солнцем модницы стараются выглядеть безупречно. И в новом сезоне есть свои тренды в пляжной моде.

О том, как стать королевой морского побережья, читателям сайта Teleprogramma.pro поведала стилист-имиджмейкер Мария Рябова. Рассмотрим стильные бикини и монокини на примере звезд.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая Ольга Бузова не стесняется демонстрировать красоту фигуры.  Она регулярно покупает новые наряды. И теперь у блондинки  есть купальник из ткани-жатки с юбкой.

«Розовый цвет снова набирает обороты, не успев выйти из трендов! Жатая ткань купальников сейчас очень актуальна. Ольга выбрала топ бандо, что очень удобно для принятия солнечных ванн.

Юбка к купальнику — тоже незаменимая вещь: в ней можно дойти до пляжа или удобно разместиться в кафе у бассейна. Также это отличный вариант для тех, кто не хочет лишний раз оголять бедра», — поделилась Мария. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Нюша

Популярная певица Нюша уже дважды стала мамой. Она носит купальник с высокими бикини, чтобы скрыть живот.

«Высокая посадка, принт, особенно этнический, сейчас в тренде! Кроме того, высокая талия визуально удлиняет ноги и может скрыть небольшой животик. Певица умело подчеркнула фигуру, выглядит очень женственно и стильно!» — рассказала Рябова.

Нюша. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова

Гимнастка Каролина Севастьянова обладает идеальной фигурой. Она носит миниатюрные бикини, которые выгодно подчеркивают формы.

«Казалось бы, всем привычная модель купальника, но анималистичный принт и верх треугольниками в этом сезоне был представлен многими дизайнерами. Девушка явно следит за модой! Контрактная расцветка на загорелом и подтянутом теле выглядит очень красиво!» — заявила эксперт.

Клава Кока

Певица Клава Кока любит все яркое и современное. Она выбрала мини-бикини цвета фламинго с пуш-ап.

«Клава выбрала беспроигрышный вариант: базовую однотонную модель купальника. Нежно-розовый оттенок прекрасно подходит блондинке со светлой кожей», — отметила Мария.

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина любит выглядеть модно всегда и везде. Она любит бикини с высокой посадкой и необычные лифы. 

«Купальники из жатой ткани актуальны в этом сезоне так же, как и асимметрия! Не избито и интересно. Сочетайте разные оттенки плавок и верха, как это сделала телеведущая.

Кроме того, таким приемом можно скорректировать фигуру: яркие и светлые оттенки визуально увеличивают и привлекают внимание, в то время как темные, напротив, стройнят», — пояснила Мария.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она занимается спортом, чтобы держать себя в форме. В этом сезоне артистка носит бикини с легким мерцанием.

«Купальник сам по себе простой, но зеленый цвет и блеск придают ему изюминку. Кроме того, такой верх сейчас в моде. Обратите внимание, как яркий оттенок поддерживает яркую внешность девушки!

Образ перед бассейном дополняют солнечные очки и жемчужное колье, берите на вооружение: носить украшения можно не только "на выход"», — рассказала эксперт. 

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова обожает море. В ее коллекции множество купальников. Она делает акцент на ярких деталях.

«Веревочки в различных вариациях сейчас мегаактуальны. Девушка решила сделать купальник интереснее, посочетав разные цвета верха и низа.

Низкая посадка плавок может утяжелять бедра и делать фигуру более приземистой, поэтому, если вы не обладательница длинных ног, стоит отдать предпочтение высокой или классической посадке», — пояснила Рябова.

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Ида Галич

Блогер Ида Галич стеснялась фигуры после родов. Однако теперь она с радостью делится кадрами, на которых позирует в модном купальнике с длинными завязками.

«Тот самый тренд на веревочки и верх-треугольники! Ида точно знает, что в моде. Девушка яркая, с темными волосами, и достаточно сочный цвет купальника смотрится очень гармонично.

Пастельный оттенок просто потерялся бы. Образ дополняет пляжная юбка в тон, отличный вариант для того, чтобы дойти до бассейна и отдыха или активностей около него», — отметила эксперт.

Кети Топурия

Известная певица, солистка группы «А’Студио», славится своим вкусом. И она любит купальники с изюминкой.

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«Просто, лаконично, ничего лишнего. Предположу, что там супероткрытая спина, что очень красиво. Оттенок bubble gum придает образу свежести и нежности, особенно на фоне голубого моря. Закрытый купальник может быть отличной альтернативой открытому, кроме того, есть корректирующие модели, которые подтянут фигуру», — высказалась Мария.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro

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