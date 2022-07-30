Стройнят и удлиняют ноги: в каких бикини щеголяют Муцениеце, Бородина, Нюша и другие звезды

Каждый год с наступлением лета пляжи наполняются туристами. И даже под палящим солнцем модницы стараются выглядеть безупречно. И в новом сезоне есть свои тренды в пляжной моде.

О том, как стать королевой морского побережья, читателям сайта Teleprogramma.pro поведала стилист-имиджмейкер Мария Рябова. Рассмотрим стильные бикини и монокини на примере звезд.