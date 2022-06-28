Стройнит и скрывает изъяны: Нетребко в белом платье в горох и с плетеной сумкой вышла на променад

Анна Нетребко давно прославилась на весь мир. Она крайне редко дает интервью. А вот увидеть артистку на сцене можно и в Европе, и США.

Однако в этом году она вынуждена была взять отпуск, так как с ней перестали работать в некоторых театрах из-за ситуации на Украине. Певица воспользовалась возможностью и посетила несколько стран, где отдохнула с друзьями.