Стройнит и скрывает изъяны: Нетребко в белом платье в горох и с плетеной сумкой вышла на променад

Анна Нетребко давно прославилась на весь мир. Она крайне редко дает интервью. А вот увидеть артистку на сцене можно и в Европе, и США.
Однако в этом году она вынуждена была взять отпуск, так как с ней перестали работать в некоторых театрах из-за ситуации на Украине. Певица воспользовалась возможностью и посетила несколько стран, где отдохнула с друзьями.
Теперь Анна находится в Вене, где у нее есть квартира. Она проводит время с сыном Тьяго. Они посещают парки развлечений, гуляют и устраивают тренировки. Артистка накануне также посетила театр, где щегольнула в брюках и шифоновой блузке.
А теперь Нетребко вышла на променад в белом платье в горох с высокой талией. Она скрыла изъяны фигуры и визуально выглядела стройнее за счет свободного кроя. Сланцы и плетеная сумка-клатч дополнили ее летний аутфит.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива в 50 лет. К слову, наряды в горох стали особенно популярны. Их носят Лера Кудрявцева, Ирина Пегова и другие звезды.
«Ну какая грация», «Леди на прогулке», «Изумительное платье», «Вы, как всегда, хороши», «Максимальная женственность», «Когда вы успели так похудеть», «Аннушка, вы рождены для платьев», «Шикарный наряд», — стали писать подписчики.
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