«Стильный образ»: невестка Орбакайте предстала в остромодном платье-рубашке и грубых ботинках – хите осени

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«Модный, стильный образ, в котором в моде и все вещи, и манера комплектации. Акцентом в образе выступает эффектное платье-рубашка. Эффектным его делает контрастное столкновение мужского и женского. Рубашечная основа выравнивает плечевой пояс и структурирует силуэт, добавляя четких линий, а запах и драпировка, добавляет женственности и мягкости.

Кстати, драпировка — это микро-тренд. Модный градус усилила асимметрия. Большую роль играет и джинсовый оттенок синего цвета под цвет глаз, что не дает платью перетягивать на себя внимание от лица, глаз, внешней красоты Алены. Грамотно подобраны аксессуары.

Сумочка по цвету и фактуре работает в унисон с сапогами, а ее ритм линий гармонично перекликается с линиями драпировки. Высокие ботинки на шнуровке в мужском стиле поддерживают маскулинную нотку платья, уравновешивая тем самым короткую длину и привлекательность.

Соблюдено правило: чем выше длина юбки, тем ниже каблук. Весь образ работает на Алену, подчеркивая ее красоту, включая макияж и прическу, которые создают эффект натуральной красоты, а не декоративной. Все отлично!» – высказалась эксперт.