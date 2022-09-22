«Стильный образ»: невестка Орбакайте предстала в остромодном платье-рубашке и грубых ботинках – хите осени

Никита Пресняков не так давно отметил пятую годовщину со дня свадьбы с Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте признавался, что он настоящий романтик. Он ждал совершеннолетия избранницы, а предложение руки и сердца сделал в ее день рождения. Если Никита является музыкантом, то его возлюбленная строит карьеру модели.
Обычно пара редко выходит в свет. Однако Алена появляется на семейных праздниках. Каждый раз она подбирает актуальные образы с изюминкой. Также невестка Орбакайте участвует в фотосессиях, где примеряет разные образы. Она рассказывала, что регулярно пополняет гардероб обновками.
На этот раз Краснова похвасталась осенним аутфитом. Она предстала в платье-рубашке василькового цвета и грубых ботинках на шнуровке. Жена Преснякова сделала акцент на стройных ногах. Она предпочла дополнить образ сумкой Yves Saint Laurent. Примечательно, что образы с грубыми ботинками стали популярны в прошлом году.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
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«Модный, стильный образ, в котором в моде и все вещи, и манера комплектации. Акцентом в образе выступает эффектное платье-рубашка. Эффектным его делает контрастное столкновение мужского и женского. Рубашечная основа выравнивает плечевой пояс и структурирует силуэт, добавляя четких линий, а запах и драпировка, добавляет женственности и мягкости.
Кстати, драпировка — это микро-тренд. Модный градус усилила асимметрия. Большую роль играет и джинсовый оттенок синего цвета под цвет глаз, что не дает платью перетягивать на себя внимание от лица, глаз, внешней красоты Алены. Грамотно подобраны аксессуары.
Сумочка по цвету и фактуре работает в унисон с сапогами, а ее ритм линий гармонично перекликается с линиями драпировки. Высокие ботинки на шнуровке в мужском стиле поддерживают маскулинную нотку платья, уравновешивая тем самым короткую длину и привлекательность.
Соблюдено правило: чем выше длина юбки, тем ниже каблук. Весь образ работает на Алену, подчеркивая ее красоту, включая макияж и прическу, которые создают эффект натуральной красоты, а не декоративной. Все отлично!» – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro