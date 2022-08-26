«Совершенно пустой»: Дана Борисова в платье песочного оттенка разочаровала стилиста

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова – стилист, имидж-стратег. Образование: Аrt Institute of Chicago, Школа имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США), Опыт работы 4 года.