«Совершенно пустой»: Дана Борисова в платье песочного оттенка разочаровала стилиста

На днях Дана Борисова побывала на одной из светских премьер. Для выхода в свет популярная блондинка выбрала наряд песочного оттенка. Эксперт сайта Teleprogrammа.pro, стилист Словена Соколова считает, что в образе телезвезды слишком много базы.
«Образ Даны Борисовой совершенно пустой. На нем не на чем зацепиться глазу по одной простой причине - он совершенно лишен аксессуаров, если не считать обувь. Конечно, стилисты часто рекомендуют выбирать образ в одном цвете. Но когда этот цвет имеет насыщенность. В данном случае Дане Борисовой нужны дополнения. Песочный цвет красиво сочетается с белым и шоколадным. Великолепно дружит с анималистичным принтом», - сказала Соколова.
Дана Борисова. Фото: соцсети
Эксперт рассказала, как подобный образ сделать более интересным.
«Будь на героине более эмоциональные замшевые сапоги, шляпа, сумка с бахромой. Образ представлял бы стиль сафари. Даже шелковый платок на голове сделал бы его более ярким. Мы же видит тот самый случай, когда в образе слишком много базы», - отметила стилист.
Также Словена рассказала, какая длина платьев и юбок в этом сезоне самая немодная.
«Что касается длины и формы. Длина по колено сегодня самая неинтересная. Если позволяют ноги, стоит носить мини. Или же всегда элегантно выглядит миди. Макси - беспроигрышно, сегодня это тренд. Также рукав платья для Даны очень длинный и придает образу мешковатости», - заключила Соколова.
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Справка Teleprogramma.pro
Словена Соколова – стилист, имидж-стратег. Образование: Аrt Institute of Chicago, Школа имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США), Опыт работы 4 года.
Словена Соколова. Фото: личный архив