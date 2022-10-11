«Снимите это, пожалуйста!»: Оксана Федорова предстала в модных брюках-кюлотах, но прогадала с обувью

Обычно Оксану можно увидеть в вечерних платьях. Она участвует в балах и других светских раутах. Для театра артистка выбирает не менее женственные луки. На этот раз она щегольнула в бархатном жакете с бахромой и черных брюках-кюлотах. Наряд подчеркнул ее изящные лодыжки. Туфли-лодочки дополнили монохромный наряд.

Примечательно, что обычно однотонные образы выглядят дорого и восхищают публику. Но для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила Алина Берри. Она объяснила, почему не считает наряд удачным.