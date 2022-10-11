«Снимите это, пожалуйста!»: Оксана Федорова предстала в модных брюках-кюлотах, но прогадала с обувью

Оксана Федорова уже давно стала знаменитой. Она 20 лет назад победила в конкурсе «Мисс Вселенная». С короной Оксана ходила недолго, но потом поработала телеведущей и стала редактором журнала. Она часто организовывает премии и появляется на красных дорожках. Мама двоих детей предпочитает выглядеть элегантно.
Обычно Оксану можно увидеть в вечерних платьях. Она участвует в балах и других светских раутах. Для театра артистка выбирает не менее женственные луки. На этот раз она щегольнула в бархатном жакете с бахромой и черных брюках-кюлотах. Наряд подчеркнул ее изящные лодыжки. Туфли-лодочки дополнили монохромный наряд.
Примечательно, что обычно однотонные образы выглядят дорого и восхищают публику. Но для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила Алина Берри. Она объяснила, почему не считает наряд удачным.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
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«Снимите это, пожалуйста! Если бы я хотела чтобы о моем клиенте подумали «ей лучше поменять стилиста» – я бы точно сочетала эти «классические туфли» с этими брюками и жакетом. Образ получился скучный и не современный, несмотря на то, что вроде и туфли базовые и брюки в целом «норм».
Такой акцентный жакет с длинной бахромой и барочным рисунком нужно обыгрывать. Первое, что приходит в голову – это заменить обувь – черные казаки без декора, но с красивой линейностью, и попробовать заправить широкие бирючины в сапоги. А можно пойти дальше и заменить брюки на джинсы. Мой вердикт – вещи не плохие, но вместе их носить нельзя», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
Алина Берри. Фото: Teleprogramma.pro