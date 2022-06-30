«Сложно назвать каким-то словом»: стилист раскритиковала образ Марии Горбань, представшей в асимметричных блузе и юбке

«Образ Марии Горбань не в тренде, — сразу же сделала акцент Надя Иванова. — Потому что сейчас мода склоняется к двум макротрендам. Это стиль минимализм — какие-то локальные цвета, умеренные формы. И второй стиль — элегантный и аристократичный. А такой стиль, как демонстрирует Мария Горбань, был моден лет десять назад, насколько я помню, но он еще популярен у наших селебрити.

Что это за стиль? Его даже сложно назвать каким-то определенным словом. Он — яркий, вычурный, сексуальный.

В образе слишком много акцентов, а когда так происходит, то костюм теряет целостность и выразительность. Асимметричный, порванный подол юбки, рубашка, сброшенная с одного плеча, создает мешковатый силуэт. Леопардовая фактура на босоножках на высоких каблуках и головной убор с таким же принтом — подобное сочетание аксессуаров уже давно не актуальный вариант.

Для меня в этом аутфите нет агрессии, но есть ощущение, что Мария сама не понимает, какой образ она хочет создать, или это работал ее стилист.

Как это исправить? К асимметричной блузе подобрать юбку стандартной формы, вместо каблуков надеть балетки. Это сделало бы образ менее агрессивным и более актуальным».