«Словно лазурное море»: жена Вдовина Николаева предстала на съемках в струящемся платье голубого оттенка

Телеведущая Елена Николаева провела несколько незабываемых дней вдвоем с мужем Игорем Вдовиным.

Пара отдыхала во Франции, где Елена Николаева успела продемонстрировать несколько модных луков. Теперь блондинка вернулась к своим обязанностям — ведению утренних эфиров на телеканале «Россия 1».

В первый же рабочий день Елена Николаева предстала на съемках в роскошном платье небесно-голубого оттенка.