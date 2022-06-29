«Словно лазурное море»: жена Вдовина Николаева предстала на съемках в струящемся платье голубого оттенка

Телеведущая Елена Николаева провела несколько незабываемых дней вдвоем с мужем Игорем Вдовиным.
Пара отдыхала во Франции, где Елена Николаева успела продемонстрировать несколько модных луков. Теперь блондинка вернулась к своим обязанностям — ведению утренних эфиров на телеканале «Россия 1».
В первый же рабочий день Елена Николаева предстала на съемках в роскошном платье небесно-голубого оттенка.
Елена Николаева со своим коллегой. Фото: соцсети
«Нам говорят: «Вас невозможно нормально сфотографировать — вы постоянно разговариваете», — подписала кадр Елена Николаева.
Оценила экранный образ Елены Николаевой модный эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Лариса Тимиряева.
«Образ для Елены подбирали дуэтный вместе с соведущим, — отметила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. — И если их рассматривать в дуэте, то полная гармония природного цветового комбинирования — матового песочного оттенка костюма и глянцевого голубого платья, словно лазурное море и морской берег — отличная летняя картинка.
Глянцевая фактура с холодным оттенком голубого в портретной зоне выгодно подсвечивает глянец кожи, освежая лицо, тем самым визуально его омолаживая. Завышенная талия визуально удлиняет длину ног, да еще и в сочетании с остроносыми лодочками. V-образный вырез горловины красиво удлиняет шею. Акцентом в платье выступает цвет, поэтому фасон не перегружен деталями. Модного градуса добавляет акцент на талии и объемный рукав буф. Образ скомплектован в модном монохроме. Все нежно, элегантно и презентабельно».
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
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