«Слишком много всего»: как Мишель Серова переборщила с яркостью и блеском

Накануне Мишель Серова вышла в свет в ярком брючном костюме. Звездная наследница отдала предпочтение красному цвету и голливудским волнам. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова считает, что артистка переборщила с яркостью.
Мишель Серова. Фото: соцсети
«Пайетки в тренде будущего сезона, да и вообще после карантина всем хочется праздника. Красный цвет костюма добавляет остроты, а сочетание его с черным всегда беспроигрышное. Высокий хвост вместе с платформой туфель делает девушку еще выше.
Однако, на мой взгляд, в образе слишком много всего: цвет, блеск, крупные серьги, голливудские волны. Прическа могла бы быть более лаконичная, например, низкий гладкий хвост, это сделало бы образ более актуальным и продуманным», — сказала Рябова.
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Справка Teleprogramma.pro
Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Училась в Школе шопинга, школе модных профессий Restyle Эксперт в вопросах делового и светского протокола.
Мария Рябова. Фото: личный архив