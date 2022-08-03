«Слишком много всего»: как Мишель Серова переборщила с яркостью и блеском

«Пайетки в тренде будущего сезона, да и вообще после карантина всем хочется праздника. Красный цвет костюма добавляет остроты, а сочетание его с черным всегда беспроигрышное. Высокий хвост вместе с платформой туфель делает девушку еще выше.

Однако, на мой взгляд, в образе слишком много всего: цвет, блеск, крупные серьги, голливудские волны. Прическа могла бы быть более лаконичная, например, низкий гладкий хвост, это сделало бы образ более актуальным и продуманным», — сказала Рябова.