Семейный ужин: Ким Кардашьян в полупрозрачном платье вышла в свет с дочкой в Милане

Оказалось, что Ким привезла с собой девятилетнюю дочку Норт. Она отправилась с ней в ресторан. Дива облачилась в черное мини-платье с прозрачными вставками. Она скинула с плеч тренч, продемонстрировав декольте. Кардашяьн собрала волосы в небрежный хвост и сделала нюдовый макияж. Во всем черном была и ее наследница.

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