Семейный ужин: Ким Кардашьян в полупрозрачном платье вышла в свет с дочкой в Милане

Ким Кардашьян уже давно стала звездой мирового масштаба. Она прославилась благодаря реалити-шоу в США. Модель с эффектной фигурой привлекла к себе внимание. Она была в браке с именитыми персонами. В прошлом году дива развелась с Канье Уэстом, с которым растит четверых детей. Младшие наследники были рождены суррогатной мамой.
Недавно в Милане прошла Неделя моды. Ким приехала ради показа Dolce & Gabbana, так как с этим брендом она выпустила совместную коллекцию одежды. Теперь артистка не спешит покидать Италию. Каждый вечер она предстает в новых луках. Она уже демонстрировала серебристые брюки, а также тотал лук с леопардовым принтом.
Оказалось, что Ким привезла с собой девятилетнюю дочку Норт. Она отправилась с ней в ресторан. Дива облачилась в черное мини-платье с прозрачными вставками. Она скинула с плеч тренч, продемонстрировав декольте. Кардашяьн собрала волосы в небрежный хвост и сделала нюдовый макияж. Во всем черном была и ее наследница.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники осудили Ким за такой смелый наряд. Многие заметили, что она едва прикрыла бюст и бедра. При этом осиная талия звезды поразила ее подписчиков.
«Просто невероятная», «Ну как можно в таком виде с дочкой идти в ресторан?», «Ким стоит научиться прикрывать формы, хоть и такие красивые», «Тут дочка затмила маму своей скромностью», «Слишком смело! Жакет все бы исправил», — стали писать пользователи Сети.
Ким Кардашьян с дочкой. Фото: соцсети звезды