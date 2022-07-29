«Самый модный акцент лета»: Макеева выбрала белый монохром, отдав предпочтение кружевному платью «Ришелье»

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов. Победу одержал муж актрисы, который, по ее словам, очень вкусно готовит.

На мероприятии звезда театра появилась в белом монохромном образе, который разобрала эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.