«Самый модный акцент лета»: Макеева выбрала белый монохром, отдав предпочтение кружевному платью «Ришелье»

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов. Победу одержал муж актрисы, который, по ее словам, очень вкусно готовит.
На мероприятии звезда театра появилась в белом монохромном образе, который разобрала эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
«Анастасия создала нежный, летний образ в белом монохроме в городском стиле. Стиль данного образа определяет обувь (кроссовки). Спортивная обувь расслабляет, делая образ более мобильным, но и более простым.
Очень модное платье, содержащее в себе самые трендовые детали. Модный вырез, который делит платье на импровизированный бра и юбку, делая акцент на груди, а это самый модный акцент лета 2022. Модная и кружевная фактура платья в технике «Ришелье», — сказала Тимиряева.
По словам эксперта, всем модницам нужно помнить: любое красивое и статусное платье все равно «сделает» обувь.
«Можно было бы выбрать удобную обувь, но более легкую, в унисон с платьем, его открытой зоной декольте и кружевной текстурой... Или уж тогда обыграть до конца кроссовки, создав образ в стиле «спортшик», добавив каких-то спортивных объемных аксессуаров для поддержания кроссовок», — заключила Тимиряева.
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Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив