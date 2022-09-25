Самые модные прически этой осени и грядущей зимы

Валерия за лето немного отрастила волосы и сделала стрижку шегги. Мода в прическах так же циклична, как в одежде: шегги к нам пришагала из 70-х. Shaggy на английском значит «лохматый». Беспорядок тщательно продуман: филировочными ножницами парикмахер стрижет волосы слоями, добиваясь эффекта рваных волос. С такой стрижкой можно делать разные укладки: вытянутые пряди, локоны, кудри, «мокрые волосы». Очень модны челки.

Главный цвет - блонд. Особенно его модификации: грязный блонд и бежевый - это идеальный вариант светлого окрашивания для тех, кто не совсем уверен в выборе и хочет избежать слишком светлого оттенка. Отдельный плюс таких приглушенных тонов - сочетаемость с гаммой осенне-зимнего гардероба. Опять же стремимся к естественным оттенкам.