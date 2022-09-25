Самые модные прически этой осени и грядущей зимы

Валерия за лето немного отрастила волосы и сделала стрижку шегги. Мода в прическах так же циклична, как в одежде: шегги к нам пришагала из 70-х. Shaggy на английском значит «лохматый». Беспорядок тщательно продуман: филировочными ножницами парикмахер стрижет волосы слоями, добиваясь эффекта рваных волос. С такой стрижкой можно делать разные укладки: вытянутые пряди, локоны, кудри, «мокрые волосы». Очень модны челки.
Главный цвет - блонд. Особенно его модификации: грязный блонд и бежевый - это идеальный вариант светлого окрашивания для тех, кто не совсем уверен в выборе и хочет избежать слишком светлого оттенка. Отдельный плюс таких приглушенных тонов - сочетаемость с гаммой осенне-зимнего гардероба. Опять же стремимся к естественным оттенкам.
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Глюк’оZа демонстрирует главный хит сезона спереди, а Ольга Бузова - со спины.
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Речь о пучке. Вариант Глюк’оZы хорош для похода в офис, на вечеринки, на концерт, в ресторан. У артистки Бузовой ретропучок - под вечерние платья и походы в театр, на юбилей или свадьбу. Это самая простая и при этом элегантная и модная прическа.
Рецепт пучка: начешите волосы по всей длине и соберите в высокий хвост; разделите хвост на две пряди и начешите каждую; сделайте из прядей жгуты, а после соедините их в единый жгут, скручивая по часовой стрелке; зафиксируйте пучок шпильками и вытяните несколько прядок, чтобы прическа не выглядела слишком аккуратной.
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Анастасия Ивлеева ценит время и носит каре, которое можно уложить за 10 минут. Еще лучше стричь каре с ровным срезом.
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Настасья Самбурская демонстрирует укороченный боб с креативной челкой.
Фото: соцсети
Агата Муцениеце носит модный каскад. Ровные длинные волосы певицы превратились в многослойную стрижку, которая добавляет тонким волосам объем. Вариантов укладки множество. Может быть и такой творческий беспорядок, и легкие локоны, и кудри, и хвосты. Что касается выбора цвета, максимально приближаемся к естественным оттенкам.
А что у мужчин?
Фото: пресс-служба правительства Калужской области
Андрей Малахов подстригся так же, как 20 лет назад, теперь это снова модно. У телеведущего густые и волнистые волосы, очень непослушные. Теперь их больше не нужно вытягивать и укладывать перед каждой съемкой - это удобно и не сжигает волосы. Вдобавок короткая стрижка омолаживает, освежает и подходит к любому стилю одежды.
Хотите такую же? Просите у мастера «принстон» - стрижка придает образу аккуратность, ухоженность. Затылок и боковые зоны могут выстригаться до 6 мм, а вот верх должен иметь длину, которую можно оформить в челку на косой пробор. Название стрижки пришло из XIX века - так тогда стриглись студенты Принстонского университета.
Фото: соцсети
Прохор Шаляпин теперь причесывается, как Андрей Малахов до новой стрижки. У Прохора ровно такая же текстура волос - они густые и волнистые. Это градуированное каре или каскад: классика и для женщин, и для мужчин. Прическу необходимо укладывать ежедневно, а при волнистых волосах еще и вытягивать их.