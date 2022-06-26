С акцентом на изящные щиколотки: Боня в платье на пуговицах цвета омлета и прозрачных лодочках вышла на променад

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. После участия в шоу «Дом-2» она прославилась на всю Россию.
Виктория стала заниматься своим бизнесом. Теперь она не только создает наряды и косметику, но и зарабатывает, как бьюти-блогер. При этом светская львица воспитывает дочку Анджелину.
Обычно Боня часто тратит деньги на наряды. Она не так давно похвасталась обновками. На этот раз светская львица после посещения салона красоты примерила платье миди на пуговицах с поясом.
Наряд цвета омлета она дополнила прозрачными лодочками. Виктория покрасовалась у зеркала перед променадом.
«Как вам? Мне идет желтый? На вечер. Мне кажется, я в нем такое солнышко», – поделилась она.
Поклонники восхитились нарядом. Многие осыпали ее комплиментами. «Конечно идет», Очень красиво«, «Ноги просто космос», «Какая леди», «А у вас ножки шикарные, такие изящные щиколотки», «С этими туфлями бесподобно», «Откуда у вас столько нарядов?», «Цвет необычный, нежный», — стали писать подписчики.
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