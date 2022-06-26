С акцентом на изящные щиколотки: Боня в платье на пуговицах цвета омлета и прозрачных лодочках вышла на променад

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. После участия в шоу «Дом-2» она прославилась на всю Россию.

Виктория стала заниматься своим бизнесом. Теперь она не только создает наряды и косметику, но и зарабатывает, как бьюти-блогер. При этом светская львица воспитывает дочку Анджелину.