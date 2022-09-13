«Разгромный обзор»: Анна Седокова против Леры Кудрявцевой

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов, разобрал стили яркой телеведущей и популярной певицы.
Анна Седокова и Лера Кудрявцева

Анна Седокова и Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Стилист Руслан Громов сравнил образы телеведущей Леры Кудрявцевой и певицы Анны Седоковой. Спойлер: именно бывшую солистку «ВИА Гры» эксперт признал более стильной. Почему? Ответы - в видео!

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