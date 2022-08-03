«Простота и элегантность»: Нетребко в платье в горох сравнили с Джулией Робертс

Анна Нетребко гастролирует по Италии. Заодно выгуливает свои наряды. На этот раз оперная дива выбрала платье в горох, которое дополнила соломенной шляпой.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Марина Морикова отметила, что платье в горох — это один из культовых кинообразов, и вспомнила героиню Джулии Робертс в фильме «Красотка».
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«В образе Анны Нетребко отсылка к этому экранному образу читается отчетливо. Из сезона в сезон мы можем найти в брендах вариации на тему платья, попавшего в 10-ку легендарных платьев Голливуда.
Его простота и элегантность — залог успеха и популярности, а принт в горошек практически никогда не выходит из моды, правда сейчас он не находится на пике», — сказала Морикова.
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Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студия Константина Богомолова (Рига). Опыт работы стилистом 3 года.
Марина Морикова. Фото: личный архив