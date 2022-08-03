«Простота и элегантность»: Нетребко в платье в горох сравнили с Джулией Робертс

Анна Нетребко гастролирует по Италии. Заодно выгуливает свои наряды. На этот раз оперная дива выбрала платье в горох, которое дополнила соломенной шляпой.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Марина Морикова отметила, что платье в горох — это один из культовых кинообразов, и вспомнила героиню Джулии Робертс в фильме «Красотка».