Произвела фурор: Ким Кардашьян в мерцающем черном платье макси щегольнула на показе Dolce & Gabbana

Ким Кардашьян знаменита не только в США. За ее жизнью следят миллионы людей по всей планете. Она снимается в реалити-шоу, но ее жизнь стала бизнесом. Светская львица выпускает одежду своего бренда. Актриса и модель обладает нестандартной фигурой. Именно благодаря своей пятой точке она стала легендой. Но недавно она постройнела, что сразу бросилось в глаза фанатам.
На днях в Италию съехались звезды. Там стартовала Неделя высокой моды. Ирина Шейк появилась на вечеринках и модных показах. Кардашьян смогла провести фурор, так как выпустила коллекцию вместе с Dolce & Gabbana. Четыре года назад Стефано Габбана прокомментировал в соцсетях фото девушек из клана Кардашьян-Дженнер, назвав их «самой дешевой семьей в мире».
После этогоDolce & Gabbana полностью оплатили свадьбу Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, а теперь — презентовали совместную коллекцию с Ким.
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Модели дефилировали по подиуму в нарядах на фоне черно-белого ролика с американской звездой, в котором она кинематографично поедает пасту. В конце показа Кардашьян в черном силуэтном платье макси с эффектом мерцания вышла на подиум. Доменико Дольче и Стефано Габбана присоединились к ней. Бизнеследи осыпали овациями. Она показала, что ее семья не дешевая, а очень дорогая.