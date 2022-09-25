Произвела фурор: Ким Кардашьян в мерцающем черном платье макси щегольнула на показе Dolce & Gabbana

На днях в Италию съехались звезды. Там стартовала Неделя высокой моды. Ирина Шейк появилась на вечеринках и модных показах. Кардашьян смогла провести фурор, так как выпустила коллекцию вместе с Dolce & Gabbana. Четыре года назад Стефано Габбана прокомментировал в соцсетях фото девушек из клана Кардашьян-Дженнер, назвав их «самой дешевой семьей в мире».

После этогоDolce & Gabbana полностью оплатили свадьбу Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, а теперь — презентовали совместную коллекцию с Ким.