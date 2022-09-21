Прогадала с цветом и шляпкой: Оксана Федорова в черном платье миди и пончо вышла на прогулку

Оксана Федорова давно стала медийной личностью. После победы в конкурсе «Мисс Вселенная» она работала на телевидении. Теперь все чаще светская львица помогает организовывать балы и премии. Она является главным редактором журнала Moda Topical. При этом Оксана воспитывает двоих детей: 10-летнего Федора и девятилетнюю Елизавету.
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Недавно Оксана устроила премию «Мама года». Она тогда появилась на публике в розовом платье и жакете в тон. А вот накануне светская львица приехала в Санкт-Петербург и устроила прогулку с подругами. Она облачилась в черное платье миди и туфли в тон. Шляпка дополняла ее образ. Федорова потом накинула клетчатое пончо. Она восхитила поклонников своей элегантностью.
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она указала на минусы наряда.
«Если честно, увидев образ, я посмотрела на календарь, так как решила, что пропустила Хэллоуин, если Оксана Федорова в таком виде гуляет по улицам. На мой взгляд, в этом мире и в сегодняшних модных тенденциях так много ярких красок, что выбирать осенью черный цвет – просто неразумно.
Хоть он и считается классическим, я не устану повторять, что в английской семье черный цвет выбирается в трех случаях: свадьба, похороны и вручение Нобелевская премии. Не думаю, что у Оксаны один из этих трех поводов.
Платья с декольте актуальны в любое время, но супермодными я бы их не назвала. Шляпы в моде, но вариант, который выбрала Оксана, больше мужской и под это платье категорически не подходит», – высказалась эксперт.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro