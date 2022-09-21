Прогадала с цветом и шляпкой: Оксана Федорова в черном платье миди и пончо вышла на прогулку

«Если честно, увидев образ, я посмотрела на календарь, так как решила, что пропустила Хэллоуин, если Оксана Федорова в таком виде гуляет по улицам. На мой взгляд, в этом мире и в сегодняшних модных тенденциях так много ярких красок, что выбирать осенью черный цвет – просто неразумно.

Хоть он и считается классическим, я не устану повторять, что в английской семье черный цвет выбирается в трех случаях: свадьба, похороны и вручение Нобелевская премии. Не думаю, что у Оксаны один из этих трех поводов.

Платья с декольте актуальны в любое время, но супермодными я бы их не назвала. Шляпы в моде, но вариант, который выбрала Оксана, больше мужской и под это платье категорически не подходит», – высказалась эксперт.