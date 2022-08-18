«Продуманный образ во французском стиле»: Макеева показала, какой костюм добавит женственности и нежности

Накануне Анастасия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым блистала на красной дорожке фестиваля «На семи холмах», который прошел в Кирове. Для выхода в свет актриса выбрала наряд с плиссированной юбкой.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что этот женственный и нежный костюм очень идет Анастасии.