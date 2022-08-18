«Продуманный образ во французском стиле»: Макеева показала, какой костюм добавит женственности и нежности

Накануне Анастасия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым блистала на красной дорожке фестиваля «На семи холмах», который прошел в Кирове. Для выхода в свет актриса выбрала наряд с плиссированной юбкой.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что этот женственный и нежный костюм очень идет Анастасии.
«Все элементы комплекта в тренде: плиссированные юбки не выходят из моды уже много лет, а воздушная рубашка с элегантным декором сюда подходит как нельзя лучше. Получился продуманный образ во французском стиле», — сказал Наз Маер.
Анастасия Макеева. Скриншот: соцсети
При этом эксперт заметил и «минусы» образа. По его словам, к такому легкому комплекту нужна «более воздушная обувь». Например, босоножки с тонкими ремешками или нюдовые туфли были бы уместнее.
«Второй жирный минус заключается в том, что образ не для данной ситуации. В этом комплекте вполне можно отправиться на работу, на школьную линейку с ребенком, на воскресный обед с подругами или на романтическую прогулку. Но когда речь идет о красной ковровой дорожке, образы должны быть более яркими, экстравагантными, ошеломительными!
Дивы на красной дорожке показывают свой стиль, свой дух, свою силу. Они диктуют свои правила и задают тренды. Это может быть что-то дикое, несуразное и провокационное, но это красная дорожка! Там нет места банальности. Данный же образ выглядит банально», — заключил Наз Маер.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив