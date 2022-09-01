«Правильно расставленные акценты»: Рудова показала, как носить костюм без нижнего белья

Недавно Наталья Рудова побывала на премьере сериала «Жизнь по вызову», в котором сыграла одну из главных ролей. На красной дорожке блондинка появилась в белоснежном брючном костюме, который надела на голое тело.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, персональный стилист Алина Берри отметила, что актрисе очень идет цвет.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
«Я думаю, что все прекрасно знают: если хочешь выглядеть элегантно и царственно — надевай белый! Так и поступила актриса «Универа», и белый ей действительно к лицу. Оверсайз-костюм с правильно расставленными акцентами на изящную шею и декольте ничуть не полнит Наталью. Кстати, если бы здесь был бюстгальтер, то он сделал бы образ не таким лаконичным. Обувь в комплекте — белые кроссовки — хорошее сочетание разных по ДНК вещей. Белая сумочка-малышка jakmuess поддерживает образ и не отвлекает на себя внимание», — сказала Берри.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Алина Берри — персональный стилист. Окончила школу образных решений Idea Class (2016), Fashion академию PSFA (2021). Опыт работы персональным стилистом — пять лет.
Алина Берри. Фото: личный архив