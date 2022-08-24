«Последний писк моды»: Подольская в трендовом мини-платье с пышными рукавами щегольнула на празднике

Наталья Подольская является известной певицей. Она много лет выступает на сцене. После шоу «Фабрика звезд» на нее обрушилась слава.
Артистка завоевала любовь не только поклонников, но и Владимира Преснякова. Влюбленные вместе уже почти 10 лет. Они воспитывают двоих сыновей и стараются во всем друг друга поддерживать.
Не так давно Наталья отметила свое 40-летие. Она следит за фигурой, хотя ее сыну Ивану чуть больше года. Певица также следит за модой и старается для мероприятий подбирать броские наряды.
Она носит как костюмы с шортами, так и элегантные платья. Некоторое время назад Подольская предстала в наряде с принтом под зебру.
Жена Преснякова покрасовалась в миниатюрном платье с пышными рукавами-фонариками. Наряд дополнили белые босоножки на шпильке. Наталья поддержала дресс-код, так как Полина Диброва устроила вечеринку в африканском стиле. Певица призналась, что наряд купила два года назад. На этот раз ей выпал случай, чтобы в нем щегольнуть на публике.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Глобальные тренды входят в нашу жизнь примерно на 10 лет. За это время внутри тренда происходят революции с расколами на микротренды и антитренды, но общая картина не меняется. Ну, например, утрированные объемы рукавов, которые нам подарили Balmain. Или этнические африканские мотивы.
Годы идут, а анималистичные принты в летней моде остаются актуальными благодаря дизайнерам, которые из года в год выводят на подиумы моделей в «зебре», «в леопарде», «в жирафе» или «в крокодиле».
Так что платье Натальи не просто актуально. Это пример того, как один наряд может на протяжении 5-6 лет, а может и больше, оставаться актуальным. Сейчас это последний писк моды благодаря экстремальной длине и имитации топа-бра. Но нельзя исключать, что и через пять лет это будет, если не тренд, то база. Отличный выбор. Аплодирую!» – высказался эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro