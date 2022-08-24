«Последний писк моды»: Подольская в трендовом мини-платье с пышными рукавами щегольнула на празднике

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Глобальные тренды входят в нашу жизнь примерно на 10 лет. За это время внутри тренда происходят революции с расколами на микротренды и антитренды, но общая картина не меняется. Ну, например, утрированные объемы рукавов, которые нам подарили Balmain. Или этнические африканские мотивы.

Годы идут, а анималистичные принты в летней моде остаются актуальными благодаря дизайнерам, которые из года в год выводят на подиумы моделей в «зебре», «в леопарде», «в жирафе» или «в крокодиле».

Так что платье Натальи не просто актуально. Это пример того, как один наряд может на протяжении 5-6 лет, а может и больше, оставаться актуальным. Сейчас это последний писк моды благодаря экстремальной длине и имитации топа-бра. Но нельзя исключать, что и через пять лет это будет, если не тренд, то база. Отличный выбор. Аплодирую!» – высказался эксперт.