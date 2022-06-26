Походка от бедра: невестка Орбакайте в кожаном корсете и брюках с разрезами эффектно подала фигуру

Никита Пресняков является популярным музыкантом и певцом. Он пошел по стопам свой мамы Кристины Орбакайте и связал жизнь с творчеством.

Артист счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Она отучилась на фотографа, но строит карьеру модели.