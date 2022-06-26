Походка от бедра: невестка Орбакайте в кожаном корсете и брюках с разрезами эффектно подала фигуру

Никита Пресняков является популярным музыкантом и певцом. Он пошел по стопам свой мамы Кристины Орбакайте и связал жизнь с творчеством.
Артист счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Она отучилась на фотографа, но строит карьеру модели.
Недавно пара отдохнула в США. Они веселились в Майами и несколько дней провели в Нью-Йорке. А теперь Никита вернулась домой с женой. Все чаще Алена появляется на публике. Недавно она устроила шопинг, купив летние наряды.
А вот 25 июня невестка Орбакайте приняла участие в фотосессии. Она примерила струящиеся брюки с разрезами ниже талии и кожаном корсете, который выгодно подчеркнул ее формы. Вместе с коллегой Алена устроила дефиле.
Поклонники осыпали комплиментами модель. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. Другие пришли в восторг от дерзкого образа, так как привыкли видеть ее в романтичных нарядах.
«Какая крутая», «Вау, как сидит корсет», «А ты огонь», «Фигурка точная», «Это идеальный образ», «Сногсшибательно смотришься», «Круто, что ты можешь сниматься в разных луках», «С такой фигуру можно все носить», — прокомментировали кадры подписчики.
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