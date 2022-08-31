«Подчеркивает фигуру»: Мишель Серова показала платье, которое придаст стройность

Накануне Мишель Серова отметилась на праздничном мероприятии. Для ужина артистка выбрала вечернее платье в пол и, по мнению эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилиста Марии Рябовой, не прогадала.
«Элегантный, женственный образ для светского мероприятия. Струящееся платье в пол красиво подчеркивает стройную фигуру, а собранные в прическу волосы — хрупкие плечи и шею девушки. Крупные серьги с камнями и блестящие туфли лодочки поддерживают парадность аутфита. Сумочка miss dior прекрасна, но в данном случае небольшой клатч смотрелся бы гармоничнее», — сказала Рябова.
Мишель Серова. Фото: соцсети
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Справка Teleprogramma.pro
Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Училась в школе шопинга (2020 г.), школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС
Мария Рябова. Фото: личный архив