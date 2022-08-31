«Подчеркивает фигуру»: Мишель Серова показала платье, которое придаст стройность

Накануне Мишель Серова отметилась на праздничном мероприятии. Для ужина артистка выбрала вечернее платье в пол и, по мнению эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилиста Марии Рябовой, не прогадала.

«Элегантный, женственный образ для светского мероприятия. Струящееся платье в пол красиво подчеркивает стройную фигуру, а собранные в прическу волосы — хрупкие плечи и шею девушки. Крупные серьги с камнями и блестящие туфли лодочки поддерживают парадность аутфита. Сумочка miss dior прекрасна, но в данном случае небольшой клатч смотрелся бы гармоничнее», — сказала Рябова.