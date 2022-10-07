По-молодежному: Нетребко в остромодном пальто на молнии и шапочке с кошачьми ушками отметилась на улице

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Она выступала в Нью-Йорке и Лондоне. Обычно гастроли певицы расписаны на год вперед. Однако в этом году ей удается чаще бывать дома в Вене. Она там отметила свое 52-летие. Примечательно, что артистка славится своим чувством стиля. Она блистает не только в вечерних платьях.
Недавно Анна провела время в Израиле. Она в коротких платьях гуляла по побережью. Но потом певица на один день приехала домой к сыну Тьяго. Она успела щегольнуть в лосинах со стразами. Артистка не раз говорила, что ей нравятся блестящие вещи.
На этот раз Нетребко отметилась на улицах Вены в молодежном аутфите. Она решила сделать акцент на стройных ногах, надев пальто на молнии с принтом. Лук дополнили шапка с кошачьими ушками и кроссовки. Оперная два похвасталась рельефными икрами.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие стали адресовать ей комплименты. «Ну до чего крутая», «Вау, я в восторге», «Все бы мамы так одевались», «Какой у вас сногсшибательный наряд», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды