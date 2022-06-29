По-молодежному: 51-летняя Кудрявцева в брюках с подтяжками щегольнула на публике

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет несколько предач, включая шоу «Секрет на миллион».

Также блондинку часто зовут вести концерты и светские рауты. В 51 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Звезда любит носить яркие образы. Недавно на концерте для выпускников она щегольнула в платье неонового цвета и брюках.