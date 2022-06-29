По-молодежному: 51-летняя Кудрявцева в брюках с подтяжками щегольнула на публике

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет несколько предач, включая шоу «Секрет на миллион».
Также блондинку часто зовут вести концерты и светские рауты. В 51 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Звезда любит носить яркие образы. Недавно на концерте для выпускников она щегольнула в платье неонового цвета и брюках.
Перед концертом для выпускников Лера также вышла на ковровую дорожку к журналистам. Она щегольнула в брюках на подтяжках цвета яичной скорлупы.
Лук дополнили футболка и яркие кроссовки. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Кудрявцева также надела крупные сережки к тон обуви. Она с радостью пообщалась с публикой.
Поклонники восхитились ее образом. Многие посчитали, что телеведущая наряд выбрала с помощью стилиста. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Лера в этом образе выглядит весьма недурно. Базовый образ и в выборе силуэтов, и в выборе цветов. Очень натуральный, приятный. Но Лера круто обыграла его яркой обувью и салатовыми серьгами в тон.
На первый взгляд, такой стилистический ход может показаться плохим вкусом. Но посмотрите, куда Кудрявцева пришла в таком виде? На выпускной! Все сразу становится на свои места: приятный, логичный и уместный выбор», — высказался эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro