«Платье простит»: Анфиса Чехова показала стильный образ, но промахнулась с цветом

Для прогулки в парке Анфиса Чехова выбрала яркое платье в мелкий горох и спортивную обувь белого цвета. Кадрами она поделилась в своем аккаунте в соцсети.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов, глядя на образ телезвезды, отметил, что горошек был дико модным в 2020 году, но и в антитренды его еще никто не записывал.