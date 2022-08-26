«Платье простит»: Анфиса Чехова показала стильный образ, но промахнулась с цветом

Для прогулки в парке Анфиса Чехова выбрала яркое платье в мелкий горох и спортивную обувь белого цвета. Кадрами она поделилась в своем аккаунте в соцсети.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов, глядя на образ телезвезды, отметил, что горошек был дико модным в 2020 году, но и в антитренды его еще никто не записывал.
«Если рассматривать образ Анфисы детально, то цвет платья простит ее. Если бы платье было более яркое, смотрелось бы гораздо эффектней, или можно платье дополнить красной помадой. Наряды подобного формата все чаще сочетают с кроссовками, на мой взгляд, это не просто удобно, но еще и стильно выглядит», - сказал Громов.
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
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Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов – стилист и fashion-колумнист, фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: личный архив