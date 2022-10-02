Одна — в шубе, другая в — тренче: Лопырева вслед за Бузовой поддержала тренд на самую модную расцветку осени

Виктория Лопырева уже давно прославилась на всю страну. Она является победительницей конкурса «Мисс Россия». И хоть с тех пор прошло немало лет, она для многих поклонников остается первой красавицей. Телеведущая живет в Дубае, но недавно она вернулась в Москву.Она частая гостья на красных дорожках и светских раутах.
Этой осенью Лопырева стала реже носить вечерние платья. Она предпочитает облачаться в жакеты и джинсы. Также телеведущая пополнила гардероб косухой оверсайз. Она привыкла быть в тренде, поэтому готова щегольнуть даже в дерзких образах.
На этот раз Виктория отправилась на встречу. Она облачилась в короткое платье изумрудного цвета. Но изюминкой образа стал тренч с поясом в самой модной расцветке осени – леопард. Блондинка оставила ноги открытыми. Образ уравновесила черная сумочка. Поклонники осыпали комплиментами 39-летнюю звезду.
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Но еще раньше этот тренд подхватила Ольга Бузова. Она решила последовать примеру Ким Кардашьян и создала свой тотал лук в хищной расцветке. телеведущая покрасовалась не только в пятнистом платье, но и колготках. Леопардовыми были также ее туфли. А изюминкой наряда стала шуба с хищным принтом.