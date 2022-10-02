Одна — в шубе, другая в — тренче: Лопырева вслед за Бузовой поддержала тренд на самую модную расцветку осени

На этот раз Виктория отправилась на встречу. Она облачилась в короткое платье изумрудного цвета. Но изюминкой образа стал тренч с поясом в самой модной расцветке осени – леопард. Блондинка оставила ноги открытыми. Образ уравновесила черная сумочка. Поклонники осыпали комплиментами 39-летнюю звезду.

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