«Один из уникальных цветов»: Устинья Малинина примерила платье, оттенок которого идет абсолютно всем

Недавно Устинья Малинина окончила второй курс Королевского колледжа музыки в Лондоне, а теперь проводит каникулы в Италии. В Форте-деи-Мальме у ее звездных родителей есть собственная вилла.

На свежем фото в своей соцсети Устинья позировала в платье небесно-голубого оттенка в стиле «Прованс». По словам эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилиста Нади Ивановой, это один из трендов последних лет, так как «желание людей быть ближе к природе – характерно для современного общества».