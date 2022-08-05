«Один из уникальных цветов»: Устинья Малинина примерила платье, оттенок которого идет абсолютно всем

Недавно Устинья Малинина окончила второй курс Королевского колледжа музыки в Лондоне, а теперь проводит каникулы в Италии. В Форте-деи-Мальме у ее звездных родителей есть собственная вилла.
На свежем фото в своей соцсети Устинья позировала в платье небесно-голубого оттенка в стиле «Прованс». По словам эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилиста Нади Ивановой, это один из трендов последних лет, так как «желание людей быть ближе к природе – характерно для современного общества».
Устинья Малинина. Фото: соцсети
«Мне в нем нравится цвет – небесный, голубой. Он подходит всем девушкам и блондинкам, и брюнеткам. Это один из уникальных цветов. Что касается фасона и материала, то тут есть некие претензии. Материал слишком тонкий и не держит фасон. Поэтому платье выглядит мятым и неаккуратным - силуэт не читается. Это минус.
Что касается самого фасона с заниженной талией, то он тоже очень сложный, мало кому идет на самом деле. Могу рекомендовать только высоким девушкам с модельной внешностью. Фасон не слишком портит Устинью, но все-таки не подчеркивает ее достоинства. На ее месте я бы все-таки пересмотрела фасон платья», - сказала Иванова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова – стилист, визажист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Опыт работы в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив