Образ с изюминкой: Ирина Шейк в мини-платье и пурпурном пальто отметилась на Неделе моды

«Эффектный образ в маленьком черном платье. Вариант подиумный, но вполне носибельный. Весь образ выстроен в едином ритме горизонтальных линий, начиная с платья и заканчивая ремешками обуви. Горизонтальная линия не только статичная, но и жесткая и эта жесткость поддержана острыми стрелками на глазах, острой шпилькой и острым мысом обуви.

В унисон и гладкие распущенные волосы. Не смотря на горизонтальные линии, силуэт не режется, а даже наоборот, вытягивается, особенно ноги. А это все потому, что идет повторение единого ритма с платья к ногам, а на обуви одинаковый размер полос, одинаковая их распределенность и важно — полная ими заполненность.

Глаз видит повторяющийся ритм и достраивает его двигаясь вниз, в направлении движения, тем самым, визуально вытягивая ногу и силуэт в целом. Сама идея платья в форме прямоугольника и статика горизонтальных линий добавляют образу нотки Египетского стиля. Эффекта добавляет роскошная накидка царственного пурпурного цвета», – высказалась эксперт.