Образ с изюминкой: Ирина Шейк в мини-платье и пурпурном пальто отметилась на Неделе моды

Ирина Шейк является известной моделью. Она родилась в небольшом городе в Челябинской области, но уже давно Ирина живет в США. Она активно строит карьеру и успела завоевать любовь многих кутюрье. Обычно длинноногая брюнетка не пропускает модных показах в и регулярно участвует в фотосессиях. На этот раз она блистает на Неделе моды в Милане.
Для Ирины особенно значимым стал показ Versace. На публике она прошлась в силуэтном платье с вырезом. А для второго выхода на подиум ей предложили облачиться в миниатюрное черное платье и пурпурное пальто с принтом. Образ дополняли босоножки на тесемках. Она продемонстрировала фирменную походку.
На этот раз Ирина произвела фурор. Многие восхитились тем, как она выглядит. Примечательно, что после показа на вечеринке топ-модель уже красовалась в черном мини-платье с открытым плечом. Она пообщалась с модельером Донателлой Версаче. Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Эффектный образ в маленьком черном платье. Вариант подиумный, но вполне носибельный. Весь образ выстроен в едином ритме горизонтальных линий, начиная с платья и заканчивая ремешками обуви. Горизонтальная линия не только статичная, но и жесткая и эта жесткость поддержана острыми стрелками на глазах, острой шпилькой и острым мысом обуви.
В унисон и гладкие распущенные волосы. Не смотря на горизонтальные линии, силуэт не режется, а даже наоборот, вытягивается, особенно ноги. А это все потому, что идет повторение единого ритма с платья к ногам, а на обуви одинаковый размер полос, одинаковая их распределенность и важно — полная ими заполненность.
Глаз видит повторяющийся ритм и достраивает его двигаясь вниз, в направлении движения, тем самым, визуально вытягивая ногу и силуэт в целом. Сама идея платья в форме прямоугольника и статика горизонтальных линий добавляют образу нотки Египетского стиля. Эффекта добавляет роскошная накидка царственного пурпурного цвета», – высказалась эксперт.
Ирина Шейк и Донателла Версаче. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro