«Обратите внимание»: Собчак в наряде оттенка «базилик» замиксовала его по законам жанра

В эти дни Ксения Собчак отдыхает на Сардинии. Снимками как всегда щедро делится со своими фанатами в соцсетях. В череде кадров в бикини, появились и такие, на которых светская львица позирует в модном наряде белого, зеленого оттенка «базилик» и черного цветов.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что «лук продуман, явно здесь поработал стилист». Все это потому что в образе грамотно сочетаются принты.
Ксения Собчак (справа). Фото: соцсети
«Обратите внимание на животный принт топа и цветы на юбке. Так стилизовать умеют только профессионалы, которые знаю «законы жанра». В данном случае стильное сочетание получилось благодаря цветовому решению: оба принта играют на преобладании «базилика». Черные пятна топа перекликаются с удлиненным жакетом, а белый фон юбки миксуется с белой подошвой слипонов. Завершает гармоничный образ ожерелье. Я бы сюда добавил еще и широкий пояс, чтобы еще больше подчеркнуть талию. Но это уже на любителя», - сказал Наз Маер.
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Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив