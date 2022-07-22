«Обратите внимание»: Собчак в наряде оттенка «базилик» замиксовала его по законам жанра

В эти дни Ксения Собчак отдыхает на Сардинии. Снимками как всегда щедро делится со своими фанатами в соцсетях. В череде кадров в бикини, появились и такие, на которых светская львица позирует в модном наряде белого, зеленого оттенка «базилик» и черного цветов.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что «лук продуман, явно здесь поработал стилист». Все это потому что в образе грамотно сочетаются принты.