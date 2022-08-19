«Нужно быть в тренде»: как создать модный образ, выбрав платье как у Устиньи Малининой

Дочь Александра и Эммы Малининых — Устинья — наслаждается красотами природы в Италии. Там, в курортным местечке Форте-деи-Марми, у звездного семейства есть собственный особняк.

В своем аккаунте Устинья оставляет яркие кадры с отдыха. Н этот раз она позировала в легком летнем платье. Образ будущей певицы оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова.