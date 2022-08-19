«Нужно быть в тренде»: как создать модный образ, выбрав платье как у Устиньи Малининой

Дочь Александра и Эммы Малининых — Устинья — наслаждается красотами природы в Италии. Там, в курортным местечке Форте-деи-Марми, у звездного семейства есть собственный особняк.
В своем аккаунте Устинья оставляет яркие кадры с отдыха. Н этот раз она позировала в легком летнем платье. Образ будущей певицы оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова.
Устинья Малинина. Фото: соцсети
«Цвет и принт на сарафане — вполне себе актуальная история для теплого времени года. Длина мини тоже тренд сезона. А вот актуальность фасона под большим вопросом. Здесь не хватает свободы и объема. При этом образ можно спасти. Чем? Конечно, аксессуарами.
Во-первых, остро необходимо заменить обувь. Помним, если платье сильно девичье, надо уравновесить брутальной обувью. Надевайте сюда казаки. По цвету — песочные, натуральные. Сейчас остро трендово носить под нежную расцветку черные короткие казаки. Нужно быть в тренде — значит, черные. Учитывая длину ног Устиньи, для нее такой вариант вполне приемлем», — сказала Соколова.
Справка Teleprogramma.pro
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Образование: Аrt Institute of Chicago, Школа имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы 4 года.
Словена Соколова. Фото: личный архив