«Нужен спокойный низ»: Собчак дала Канделаки совет по стилю

«Тина, любимая, ну уже разлюби эти укороченные штанишки, ты видишь, как это выглядит? Даже сумка «Келли» не спасает и не прикрывает, — написала Собчак в Telegram. — Тебе нужен спокойный низ. Спокойный. Чтоб тяжелую нижнюю часть как-то зрительно всхуднуть. Длинная юбка-карандаш, например».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Напомним, что две теледивы уже не первый месяц перебрасываются колкими высказываниями в социальных сетях и интервью. Сначала Собчак критиковала спортивные тренировки своей коллеги, а затем принялась за ее наряды. В народе бытует мнение, что Ксения Анатольевна просто завидует своей более успешной сопернице.