Стилист оценила смену имиджа Водонаевой, ставшей блондинкой: «Мягкая и женственная»

Бывшая звезда «Дома-2», блогер Алена Водонаева на днях решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасила волосы, став блондинкой. Долгое время Водонаева была брюнеткой, и многие подписчики ее даже не узнали.

Стилист и тренд-аналитик Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro оценила внезапное преображение Алены Водонаевой. Она отметила, что новый образ звезде очень идет и даже делает ее более женственной.

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«Дело в том, что цветотип Алены относится к так называемым нейтральным, как правило, им обладают как раз россиянки, жительницы средней полосы. То есть когда цветовой пигмент во внешности не сильно развит. Это могут быть серо-синие глаза, светлая кожа, русые, с сероватым подтоном волосы. Таким же цветотипом, например, обладает известная модель Наташа Водянова», — отметила эксперт.

По ее словам, в профессиональной сфере такой типаж называется модельный: под него подходят любые оттенки макияжа и одежды, то есть он легко трансформируется.