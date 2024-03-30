В каких нарядах этой весной звезды выходят в свет

В марте артисты начали выгуливать весенние обновки на светских мероприятиях. Журнал «Телепрограмма» выбрал удачные модные образы на разные случаи жизни.
В кино и театр
Фото: Владимир Веленгурин/КП
36-летняя Полина Гагарина с 6-летней дочкой Мией модничали на кинопремьере. Певица выбрала классику модного жанра - второй год в тренде костюмы из твида. Эта парочка может быть повеселее для других случаев жизни. Если привычные комплекты из жакета с полукруглой горловиной и юбки мини кажутся скучноватыми, то можно экспериментировать. Например, дополнить костюм коротким топом из того же материала. Жакеты из твида носят с такими же шортами, или джинсами, или юбками с пайетками. Дочка артистки Мия нарядилась в брючный костюм. В этом комплекте интересный крой пиджака - слегка расклешенные рукава можно взять на заметку и взрослым модницам.
На работу и деловой завтрак
Фото: Даниил Опарин
38-летняя Ольга Бузова выгуливает на утреннюю пресс-конференцию белоснежный комплект, декорированный аппликациями из цветов. Большие и маленькие цветы можно самостоятельно пришить на «скучную» юбку или кофту и обновить гардероб. Аппликации в виде бантов, цветов, птиц, бабочек, зонтиков для коктейлей, выполненные из тюля, шелка, бархата, металлизированной ткани, можно самостоятельно купить и пришить. Нашивки делают и на джинсы, и на пиджаки, и на платья. На лето будут актуальны вещи, полностью собранные из тех же роз и других фигурных деталей.
На свадьбу и торжество
Фото: Иван Макеев/КП
37-летняя Настасья Самбурская представляет вечернее платье, в котором не стыдно выйти на красную дорожку статусного мероприятия - фестиваля, премии, презентации. Отличный вариант платья для подружки невесты. Красный, молочный, розовый, лавандовый, мандариновый, нежно-голубой - модные цвета весны. Актриса и певица выбрала самый яркий цвет и ультрамодный фасон. Корсетное платье из бархата, с высокими перчатками из гипюра запросто могло бы стать лучшим не только на музыкальной премии «Виктория», но и на недавно прошедшем «Оскаре». Наша Настасья одета лучше заграничных звезд с этой кинопремии.
На свидание и вечеринку
Фото: Иван Макеев/КП
26-летняя Люся Чеботина в нашей подборке самая дерзкая - так можно явиться не на первое (хотя бы на второе) свидание или вечеринку. Певица так нарядилась на музыкальную премию - обернула хрупкую фигуру и пышный бюст в небольшой кусочек красивой синтетической ткани в пайетках. Ух!
На ужин в ресторане и девичник
Фото: Иван Макеев/КП
50-летняя Наташа Королева в розовом брючном костюме хороша как никогда. Певица сменила образ вечно молодой «роковухи» в мини на приличный комплект одежды. Розовый брючный костюм оверсайз этой весной подойдет на все случаи жизни: на деловой и не только ужин в ресторане, и на девичник, и на любое другое мероприятие. У певицы под пиджаком майка в стразах - она делает образ нарядным, а если снять пиджак, то после деловых переговоров можно и потанцевать. Брюки палаццо (длинные, свободного кроя, с высокой посадкой) - хит сезона. На музыкальную премию Королева оживила образ париком - хороший вариант, когда хочется примерить новый цвет и прическу или когда некогда помыть голову и сделать укладку.
На прогулку и концерт
Фото: Persona Stars
27-летняя Клава Кока идет в ногу со своей любимой джинсовой модой. На деловой завтрак певица пришла в классике джинсового жанра весны-2024 - штаны прямого кроя с завышенной талией, слегка расклешенные книзу. Верх - кружевной корсет. По-молодежному!