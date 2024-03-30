В каких нарядах этой весной звезды выходят в свет

50-летняя Наташа Королева в розовом брючном костюме хороша как никогда. Певица сменила образ вечно молодой «роковухи» в мини на приличный комплект одежды. Розовый брючный костюм оверсайз этой весной подойдет на все случаи жизни: на деловой и не только ужин в ресторане, и на девичник, и на любое другое мероприятие. У певицы под пиджаком майка в стразах - она делает образ нарядным, а если снять пиджак, то после деловых переговоров можно и потанцевать. Брюки палаццо (длинные, свободного кроя, с высокой посадкой) - хит сезона. На музыкальную премию Королева оживила образ париком - хороший вариант, когда хочется примерить новый цвет и прическу или когда некогда помыть голову и сделать укладку.

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