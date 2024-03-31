«Модница недели» на шоу «Сокровища императора»: зачем «укоротили» Галустяна и сделали египтянку из Бузовой

«Ольга Бузова в минималистичном плиссированном платье оттенка бронзы. Здесь больше читается отсыл к эстетике Египта, чем Китая. Макияж со стрелками, вытягивающими глаза, тоже в египетской тематике. Образ вполне целостный.

Мне нравится, что подняли волосы, нравится макияж, шейное украшение массивное очень хорошо смотрится в кадре и дополняет минималистичное платье.

Но немного меня смущают другие аксессуары. По моим ощущениям, такая фактура платья требует минимализма в украшениях. На платье есть еще какой-то поясок, как мне кажется, странной формы и немножечко нелогичный, слишком тоненький по отношению к насыщенной фактуре платья. Кольца-серьги, глянцевые по фактуре, спорят с шейным украшением.

Шпильки в волосах спорят и серьгами, и с колье. То есть, слишком много лишних элементов. Как говорила великая Коко Шанель, наденьте украшения и снимите то, что надели последним. То есть, всегда в образе может оказаться что-то лишнее, что может испортить целостность аутфита. И вот здесь как раз это и произошло.

Я бы ограничилась просто шейным украшением, вот эти сюрреалистичным колье. Сняла бы серьги. Возможно даже не плела бы косички в прическе, потому что они спорят с текстурой платья. И никакими заколками бы тоже не дополняла. 7 баллов».