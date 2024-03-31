«Модница недели» на шоу «Сокровища императора»: зачем «укоротили» Галустяна и сделали египтянку из Бузовой

«Модница недели», разумеется, смотрит шоу «Сокровища императора» на ТНТ, но со своей колокольни. Если поклонников волнует борьба звезд за главный приз, то нас – как выглядят хедлайнеры проекта, его ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян. Изучим их образы вместе сос стилистом и культурологом моды Надей Ивановой.
«Тема Китая в стилистике аутфитов ведущих, однозначно, читается. Это уже хорошо. Но у каждого из образов есть плюсы и минусы. Давайте разбираться», - предложила модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова.
Ольга Бузова
Ольга Бузова в шоу «Сокровища императора» демонстрирует микс стилей – китайского и египетского.
Сдержанно и не вызывающе
«Хорошо чувствуется работа стилистов. Есть отсыл к китайскому традиционному костюму. Ольге подобрали геометричный парик, что дает отсыл к азиатской эстетике.
А вот украшения подобраны в египетском стиле, то есть в образе замикшированы китайский стиль и стиль древнего Египта, что допустимо. Все достаточно сдержанно и не вызывающе.
Макияж мы не можем назвать китайским. Китаянки красили губы, выбеливали лица. А здесь цвет загара и достаточно выразительный смоки-айс. Но это допустимо, поскольку идет цитирование, а не прямая трансляция китайского стиля.
По пропорциям кажется, что платье маловато. Но, возможно, я придираюсь. 10 баллов».
Много лишних элементов
«Ольга Бузова в минималистичном плиссированном платье оттенка бронзы. Здесь больше читается отсыл к эстетике Египта, чем Китая. Макияж со стрелками, вытягивающими глаза, тоже в египетской тематике. Образ вполне целостный.
Мне нравится, что подняли волосы, нравится макияж, шейное украшение массивное очень хорошо смотрится в кадре и дополняет минималистичное платье.
Но немного меня смущают другие аксессуары. По моим ощущениям, такая фактура платья требует минимализма в украшениях. На платье есть еще какой-то поясок, как мне кажется, странной формы и немножечко нелогичный, слишком тоненький по отношению к насыщенной фактуре платья. Кольца-серьги, глянцевые по фактуре, спорят с шейным украшением.
Шпильки в волосах спорят и серьгами, и с колье. То есть, слишком много лишних элементов. Как говорила великая Коко Шанель, наденьте украшения и снимите то, что надели последним. То есть, всегда в образе может оказаться что-то лишнее, что может испортить целостность аутфита. И вот здесь как раз это и произошло.
Я бы ограничилась просто шейным украшением, вот эти сюрреалистичным колье. Сняла бы серьги. Возможно даже не плела бы косички в прическе, потому что они спорят с текстурой платья. И никакими заколками бы тоже не дополняла. 7 баллов».
Михаил Галустян
Соведущий Ольги Бузовой Михаил Галустян демонстрирует образы в китайской эстетике и архетипа «философ». Правда, в первом образе стилисты немного промахнулись с пропорциями.
Искажение пропорций
«Китайская эстетика в этом образе Михаила Галустяна очень откровенна. Здесь нет стилистических намеков и цитат, а есть прямой отсыл к китайскому традиционному костюму. Головной убор, традиционная рубаха.
Что меня смутило, так это пропорции одежды. Михаил Галустян невысокого роста. Для мужчин, как и для женщин, очень важно пропорциональное соотношение в одежде.
То есть, мне здесь видятся, во-первых, укороченные брюки очень странной длины. Ощущение, что они Михаилу маловаты. Брюки должны быть либо длиннее и прикрывать щиколотку, либо должны быть с отворотами, чтобы был намек, что в действительности брюки подвернуты.
Во-вторых, рубашка, которая тоже искажает пропорции. Она увеличивает туловище и укорачивает ноги, а для людей невысокого роста это критично. Рубашка должна быть на ладонь-полторы выше. И тогда пропорции были бы соблюдены. 8 баллов».
Умиротворенный азиатский стиль
«Если говорить о пропорциях, то как раз видно, что второй образ наиболее удачен. Михаил в этом образе кажется выше, так как верхняя часть по пропорциям меньше нижней, которая преувеличена. И соответственно, искажений по пропорциям нет, фигура смотрится более гармонично, чем в предыдущем варианте.
Этот образ мне нравится больше, потому что здесь нет прямой цитаты народного китайского костюма. Здесь есть деликатный отсыл. Рубаха, которая больше напоминает азиатское кимоно.
Юбка-брюки тоже смотрится нетривиально. Мне нравится очень мягкая цветовая гамма и при этом контраст. Мне нравится принт на рубашке. Тоже он дает отсыл к азиатской, китайской графике. Лепестки как будто прописаны тонкой кистью. Уместны украшения – кольца и браслеты.
Единственное, что меня смущает, это очки в спортивном стиле. Создается ощущение, что это какая-то мотоциклетная история. И конечно, с архетипом «философ» это идет вразрез. Если говорить об архетипах в одежде, то здесь тема азиатского стиля умиротворенного, спокойного, гармоничного идет вразрез с этими очками. Я бы предложила очки в стиле «хиппи», круглые, возможно, с большими, цветными стеклами – желтыми или оранжевыми, которые носили в 70-х годах, когда эстетика восточного костюма тоже была очень популярна. 9 баллов».
Подводим итоги
А сегодня у нас тот редкий случай, когда победила дружба! Стилисты, работающие над образами ведущих шоу «Сокровища императора» Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, в сумме набрали одинаковое количество баллов от нашего модного эксперта, стилиста и культуролога моды Нади Ивановой – 17.
Культуролог моды Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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