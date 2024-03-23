В какие наряды одеваются звезды весной - последние тренды

Валерия и ее дружная джинсовая семья почти в сборе. На певице юбка с эффектным вырезом и такие же джинсовые сапоги. На ее супруге Иосифе Пригожине мешковатые джинсы - продюсер тоже в тренде. А вот младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана в джинсиках из молодежной моды - низкая посадка, модель по фигуре. И только самый старший член семьи - мама певицы Галина Николаевна пока осталась без джинсовой обновки.

Мнение стилиста

Анвар Очилов: «Джинсовки в этом сезоне могут быть и удлиненными, и укороченными. Последний вариант лучше всего носить с брюками и юбками с завышенной талией. Актуальны объемные куртки из денима. Джинсовые вещи можно смело комбинировать с вещами из других тканей. Женственные образы получаются с джинсовыми куртками, мини-юбками и высокими кожаными сапогами».