В какие наряды одеваются звезды весной - последние тренды

Скоро растает последний снег и солнце будет светить еще ярче. Можно будет сменить пуховики на легкие (и не очень) джинсовки. В этом сезоне деним - лидер трендов. Вместе с журналом «Телепрограмма» и звездами собрали модные вещи из этой ткани и советы на весну.
Фото: личная страница Николая Баскова в социальной сети
Николай Басков демонстрирует еще один тренд - рваные джинсы. Так что открывайте чемоданы и доставайте свой винтаж. Важно: дыры и вырезы должны быть лаконичными, в пределах разумного, не стоит открывать половину ноги. В общем, если хотите добавить своему образу драйва, примеряйте джинсы с вырезами, но верх в этом случае должен быть без «рванины».
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина на прогулку нарядилась по последней моде. У блогера и телеведущей самая трендовая модель сезона среди джинсов - продавцы называют их бэгги, что в переводе с английского означает «мешковатые». Модные джинсы - со свободной посадкой, когда ничто нигде не жмет и не обтягивает. Штанины могут быть просто слегка расслабленные и немного собираться гармошкой или прямые и очень широкие. Укороченная объемная куртка может выглядеть как бомбер - точно как у Ксюши.
Фото: личная страница Зиверт в социальной сети
Zivert болтает с Нилетто - наверняка два модника обсуждают свои новые треки. А мы, глядя на них, видим, что модно носить. На певице базовая модель джинсовки, которая скроена как рубашка. Такую вещь берем на размер больше, можно под нее надеть что-то и утеплиться. Кроме того, оверсайз все еще актуален. Низ в этом случае любой - брюки, юбка, лосины. На певце отличная мужская черная джинсовка: чем объемнее вариант, тем моднее. (О команде Zivert на шоу «Голос» читайте на стр. 8).
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока - обладательница самого большого джинсового гардероба в шоу-бизнесе. У нее есть все новинки, поэтому представляем сразу два актуальных образа. Первый: ультрамодный топ, а на талии мы видим пояс брюк с самой смелой и модной джинсовой тенденцией года - вырезами на бедрах. Еще модно - разрезы на штанинах внизу. Второй: классная утепленная укороченная джинсовка с цветными вставками на рукавах.
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Джинсовую куртку можно и модно сочетать с низом в тон или контрастными классическими брюками широкого кроя, юбками - от кожаных до шелковых.
Фото: личная страница Ани Лорак в социальной сети
Ани Лорак любит модничать, и тут она показывает мастер-класс под названием «двойная куртка». Да, вот так теперь носят: кожанка, а под ней джинсовка. Можно: джинсовка, а под ней бархатная, велюровая или замшевая куртка. В этом случае микрошорты станут отличным низом - в паре с ботинками или сапогами.
Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Валерия и ее дружная джинсовая семья почти в сборе. На певице юбка с эффектным вырезом и такие же джинсовые сапоги. На ее супруге Иосифе Пригожине мешковатые джинсы - продюсер тоже в тренде. А вот младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана в джинсиках из молодежной моды - низкая посадка, модель по фигуре. И только самый старший член семьи - мама певицы Галина Николаевна пока осталась без джинсовой обновки.
Мнение стилиста
Анвар Очилов: «Джинсовки в этом сезоне могут быть и удлиненными, и укороченными. Последний вариант лучше всего носить с брюками и юбками с завышенной талией. Актуальны объемные куртки из денима. Джинсовые вещи можно смело комбинировать с вещами из других тканей. Женственные образы получаются с джинсовыми куртками, мини-юбками и высокими кожаными сапогами».