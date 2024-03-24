«Модница недели» на шоу «Маска»: скромный Киркоров, экстравагантная Тодоренко и Родригез, похожий на мафиози

Разумеется, «Модница недели» смотрит шоу «Маска» на НТВ с одной целью – изучить наряды членов жюри проекта. Потому что это – отдельный вид искусства.

Помогает нам во всем разобраться эксперт в области моды Елена Шерипова.

Певица Валерия: перегруженный образ

Певицу Валерию многие модные эксперты называют иконой стиля. Но в этот раз звезда немного перемудрила с образом. Впрочем, шоу «Маска» требует гротеска!