«Модница недели» на шоу «Маска»: скромный Киркоров, экстравагантная Тодоренко и Родригез, похожий на мафиози

Разумеется, «Модница недели» смотрит шоу «Маска» на НТВ с одной целью – изучить наряды членов жюри проекта. Потому что это – отдельный вид искусства.
Помогает нам во всем разобраться эксперт в области моды Елена Шерипова.
Певица Валерия: перегруженный образ
Певицу Валерию многие модные эксперты называют иконой стиля. Но в этот раз звезда немного перемудрила с образом. Впрочем, шоу «Маска» требует гротеска!
Певица Валерия на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Валерия удивила зрителей авангардным нарядом. Он состоит из двух частей: принтованного боди и асимметричного платья А-силуэта. В целом, задумка очень интересная, в кадре смотрится хорошо. Но чувствуется легкая перегруженность, здесь слишком много ярких акцентов. Если бы боди было однотонным, а шею не украшала массивная цепь – было бы намного гармоничней. 7 баллов».
Дима Билан: наряд, достойный мировых столиц моды
Дима Билан в качестве пятого члена жюри появился в самом первом выпуске пятого сезона шоу «Маска». И заявил о себе, как человек, обладающий чувством меры и безупречным вкусом.
Дима Билан на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Дима Билан выглядит отлично. Скромный, но интересный комплект цепляет гармоничной цветовой палитрой. Приятные, интеллигентные оттенки отлично сочетаются друг с другом. Хорошо смотрится интересная деталь в виде двойной контрастной строчки на рубашке. Модный и современный наряд, достойный уличного стиля мировых столиц моды. 10 баллов».
Регина Тодоренко: в стиле кэмп
Регина Тодоренко в жизни одевается неброско, а для появления на экранах выбирает экстравагантные наряды. Как этот.
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Регина Тодоренко предстала перед зрителями в полноценном сценическом образе в стиле кэмп. Сложно сказать, является ли такая визуальная избыточность достоинством или недостатком этого наряда, но театральность на лицо - вплоть до серебряной карнавальной маски. 7 баллов».
Тимур Родригез: костюм мафиози
Тимур Родригез демонстрирует, как можно быть экстравагантным, но при этом уместным и деликатным.
Тимур Родригез на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Тимур Родригез не изменяет себе и подходит к костюму с юмором и самоиронией. Наряд напоминает костюм мафиози из телесериалов – леопардовый принт, распахнутый воротник, золотая цепь на шее. Я всегда за легкость и юмор, особенно на телеэкране, поэтому наряд одобряю. Этот стиль соответствует его обаянию, харизме и фамилии. 10 баллов».
Филипп Киркоров: вдохновленный Лагерфельдом
Председатель судейской коллегии шоу «Маска» Филипп Киркоров демонстрирует отказ от своих эпатажных нарядов. В этом сезоне сделана заявка на скромность, как ее понимает Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: НТВ
«А вот по меркам Филиппа Киркорова, этот наряд достаточно скромный. Очевидно, образ вдохновлен иконой стиля Карлом Лагерфельдом, о чем говорит идеально сидящий пиджак, золотая брошь и обрезанные перчатки. За юмор артиста также можно похвалить. 8 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла делят мужчины – Дима Билан и Тимур Родригез. На втором месте – Филипп Киркоров. Третье же поделили между собой прекрасные дамы – Валерия и Регина Тодоренко.
Елена Шерипова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Елена Шерипова - эксперт в области моды и культуры, президент культурного центра «Союз моды и театра» и издатель журнала Vmode. Изучала историю моды в Школе Александра Васильева, обучалась этикету и хорошим манерам в Международной Школе этикета (International School of Etiquette, ISE) Лоры Эванс. Десять лет работала моделью, в том числе, в Китае и Франции.
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