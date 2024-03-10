«Модница недели» в фильме «Онегин»: правильно ли костюмеры одели Татьяну Ларину, Онегина и Ленского

На этой неделе начался показ фильма по роману Александра Пушкина в стихах «Евгений Онегин». Картина называется «Онегин». Часть зрителей уже успела ее оценить. Ну, а «Модница недели» решила придирчиво рассмотреть наряды главных действующих лиц фильма.
Одеты ли они по моде первой половины ХIX-го века, помогает разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, историк моды Надя Иванова.
«Эти фотографии, честно скажу, радуют мой глаз, как историка моды. Я вижу, как очень тщательно костюмеры и стилисты подходили к визуализации образа с точки зрения исторической достоверности. Здесь, однозначно, будут высокие оценки. И мне захотелось посмотреть этот фильм, чтобы насладиться», - отметила историк и культуролог моды Надя Иванова.
Татьяна Ларина
Главную героиню романа «Евгений Онегин» на экране воплотила актриса Лиза Моряк. Пожалуй, образ замужней Татьяны Лариной на балу вызвал больше всего вопросом у профессионала.
Лиза Моряк (на фото справа) - Татьяна Ларина. Фото: пресс-служба
«В ХIX-м веке черный был не только цветом траура, его носили в торжественной обстановке. Цвет платья выбран верно, но меня немного смущает его фасон. Слишком открытая грудь вот в таком корсетном типе характерна для более позднего периода, не для начала ХIX века. И контраст фактуры – это примета моды эпохи модерна, то есть, конца ХIX века. Прическа Татьяны тоже дает отсыл к концу ХIX века, а не к первой его половине. К этому платью есть вопросы. 7 баллов за определенные исторические неточности».
Ольга Ларина
Актриса Татьяна Сабинова сыграла сестру Татьяны Лариной Ольгу. Ее наряд безупречен.
Татьяна Сабинова - Ольга Ларина. Фото: пресс-служба
«Все здесь очень правильно и четко. Читается период 1810-1820 годов. И силуэт платья, и цветовая гамма, и шляпка-кибитка, и палантины-шали были очень популярны сначала во Франции, после походов Наполеона в Египет. Эта тема востока перекочевала и в Россию. Очень сдержанный и деликатный макияж. Дамы в тот период не красились, это было неприлично и некрасиво. Максимум, что могло использоваться, это лисовая пудра. 10 баллов».
Владимир Ленский и Евгений Онегин
Мужскую моду первой трети ХIX века на экране продемонстрировали Денис Прытков, сыгравший Владимира Ленского, и Виктор Добронравов, снявшийся в заглавной роли.
Владимир Ленский и Евгений Онегин - Денис Прытков и Виктор Добронравов. Фото: пресс-служба
«В начале ХIX века, в эпоху романтизма, в мужском костюме входит в моду приглушенная цветовая гамма. Устанавливается классический мужской стиль, к которому мы сегодня привыкли. Уходят кружева, уходят атласы, яркие расцветки. Образ мужчин становится более сдержанным и элегантным. Здесь все верно. Форма рукава с объемом – появляется в 1820-х годах. И важный момент, который зачастую упускают костюмеры и стилисты, работающие на исторических фильмах с мужчинами. Это - внешний визуал, касающийся стрижек и причесок. Иногда видно, например, в фильмах о Второй мировой войне, юноши сидят в окопах с прическами значительно позднего периода. Здесь этого нет. Бакенбарды в ту эпоху были очень популярными. Можно даже вспомнить портреты Александра Пушкина. Бакенбарды появились в Европе на интересе к Древнему Риму. Это римская эстетика, которая поддерживала образ романтического героя, внутреннего бунтаря. 10 баллов».
Мать сестер Лариных
Актриса Алена Хмельницкая воплотила в фильме «Онегин» образ русской помещицы. Хмельницкая сыграла маму Татьяны и Ольги Лариных.
Алена Хмельницкая - мать сестер Лариных. Фото: пресс-служба
«Здесь мы видим явный отсыл к эстетике 30-х годов ХIX века. Все очень продумано с точки зрения эстетики, целостности. Единственное, что смущает, это принт на палантине. Он дает отсыл к Южной Америке – к индейцам, инкам и так далее. Да, в тот период шали были в моде, но они имели больше восточный декор. То есть, это могли быть турецкие огурцы, греческие миандры и так далее. 9 баллов».
Подводим итоги
Лучше всего, по мнению нашего эксперта, костюмерам фильма «Онегин» удались мужские образы и образ Ольги Лариной. Они делят первое место нашего историко-модного баттла.
На втором месте наряд мамы сестер Лариных. И на последнем – образ главной героини Татьяны Лариной.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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