«Модница недели» в фильме «Онегин»: правильно ли костюмеры одели Татьяну Ларину, Онегина и Ленского

На этой неделе начался показ фильма по роману Александра Пушкина в стихах «Евгений Онегин». Картина называется «Онегин». Часть зрителей уже успела ее оценить. Ну, а «Модница недели» решила придирчиво рассмотреть наряды главных действующих лиц фильма.

Одеты ли они по моде первой половины ХIX-го века, помогает разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, историк моды Надя Иванова.

«Эти фотографии, честно скажу, радуют мой глаз, как историка моды. Я вижу, как очень тщательно костюмеры и стилисты подходили к визуализации образа с точки зрения исторической достоверности. Здесь, однозначно, будут высокие оценки. И мне захотелось посмотреть этот фильм, чтобы насладиться», - отметила историк и культуролог моды Надя Иванова.

Татьяна Ларина

Главную героиню романа «Евгений Онегин» на экране воплотила актриса Лиза Моряк. Пожалуй, образ замужней Татьяны Лариной на балу вызвал больше всего вопросом у профессионала.