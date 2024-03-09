Модный мастер-класс от Понаровской, Бузовой, Тодоренко и Пересильд

14-летняя Анна Пересильд вытянула волосы - это модно. Юная звезда из сериала «Слово пацана» их пока не красит, что очень хорошо. Зато ровняет как надо - срез прямой. Пока есть возможность быть очаровательной своей естественностью, надо этим пользоваться. Главное - ровняем волосы с максимально четкой линией среза. Девочка одета как большая модница - отличный комплект из плотной хлопковой рубашки и юбки со стразами для выхода в свет и на вечеринку.42-летняя Екатерина Волкова носит каре и красит волосы в сочный темный оттенок, к которому все так привыкли, что думают - ее цвет. Это мастерство стилиста: покрасить так, чтобы создать эффект родного цвета. Костюм в пижамном стиле, как у актрисы, опять на пике моды. Если он из атласа, шелка или бархата, то может стать праздничным нарядом. Если из хлопка, то можно и на работу, и на домашний ужин.

Стилист Анвар Очилов:

- Самая актуальная стрижка этой весны - каре, непременно с грубым срезом. Длинные волосы носим с прямым грубым ровным срезом. Также актуальны стрижки каскад, пикси, боб. Но за трендами бежать не всегда нужно, главное - форма стрижки должна подходить к лицу человека, ему с ней должно быть комфортно.