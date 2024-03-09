Модный мастер-класс от Понаровской, Бузовой, Тодоренко и Пересильд

Фото: НТВ
33-летняя Регина Тодоренко знает тренд - стремимся к естественным оттенкам волос.
Поэтому ее пряди промелированы так, что можно подумать - волосы просто выгорели на солнце. На модные подиумы вернулись прямые волосы без лишнего объема. Ну и вдобавок модный красный костюм из кружева, которые носим еще минимум два сезона.
Фото: t.me/byzovahouse
38-летней Ольге Бузовой стилист прицепил накладную косу из качественных волос. Отличный способ примерить новый образ. Интересные заколки намекают - прическа для особенного вечера. Насыщенный синий хорош в любое время 2024 года.
Фото: НТВ
70-летней Ирине Понаровской идет стрижка пикси - укороченные виски и затылок и чуть более удлиненные пряди на макушке, рваная челка. Главное - научиться классно укладывать волосы, их каждый раз с этой стрижкой можно моделировать по-разному. Отличный вариант окрашивания, чтобы забыть о седине: холодный белый освежает, добавляет индивидуальности. Ультрамодный струящийся комплект одежды - пиджак и платье. Всем уже надоела яркая розовая одежда в стиле Барби. Здесь элегантный вариант нежного розового - чайная роза для шикарных дам. Обратите внимание, что шелковое платье еще и с актуальным анималистичным принтом.
Фото: vk.com/karaulova_official
35-летняя Юлианна Караулова демонстрирует, как уложить каре для встречи 8 Марта. Романтические волны укладываем утюжком или на ночь крутим влажные пряди в жгуты - наутро будет потрясающий волнистый эффект. Телеведущая знает - главное, чтобы голова была в праздничном порядке. А одеться можно и в стиле спортивного шика.
Фото: WINK
14-летняя Анна Пересильд вытянула волосы - это модно. Юная звезда из сериала «Слово пацана» их пока не красит, что очень хорошо. Зато ровняет как надо - срез прямой. Пока есть возможность быть очаровательной своей естественностью, надо этим пользоваться. Главное - ровняем волосы с максимально четкой линией среза. Девочка одета как большая модница - отличный комплект из плотной хлопковой рубашки и юбки со стразами для выхода в свет и на вечеринку.42-летняя Екатерина Волкова носит каре и красит волосы в сочный темный оттенок, к которому все так привыкли, что думают - ее цвет. Это мастерство стилиста: покрасить так, чтобы создать эффект родного цвета. Костюм в пижамном стиле, как у актрисы, опять на пике моды. Если он из атласа, шелка или бархата, то может стать праздничным нарядом. Если из хлопка, то можно и на работу, и на домашний ужин.
Стилист Анвар Очилов:
- Самая актуальная стрижка этой весны - каре, непременно с грубым срезом. Длинные волосы носим с прямым грубым ровным срезом. Также актуальны стрижки каскад, пикси, боб. Но за трендами бежать не всегда нужно, главное - форма стрижки должна подходить к лицу человека, ему с ней должно быть комфортно.
Стрижка должна подходить к форме лица - как у Кати Лель. Фото: Global Look Press
Оттенки волос стремимся сделать максимально близкими к натуральным - рыжие, русые и темные. По-прежнему популярен эффект выгоревших волос - блики на волосах визуально увеличивают их объем. Модно мелирование, калифорнийское мелирование, техника окрашивания аиртач.