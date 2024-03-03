«Модница недели»: 73-летняя Надежда Бабкина в стильных брючных костюмах — что не так с этими образами

На НТВ с начала февраля выходит новое душевное шоу под названием «Прошу, прости!». Ведет его известная певица, а теперь уже и телеведущая Надежда Бабкина. Надежде Георгиевне 19 марта исполнится 74 года.
Для своих ровесниц именно она – икона стиля. Смотрим и оцениваем, в каких нарядах Надежда Бабкина появляется на экране. Можно ли повторять образы Надежды Бабкиной, подсказывает модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер одежды и персональный стилист Диана Плиско.
Все четыре образа объединяет стремление выглядеть ярко. Это буйство красок можно смело считать предчувствием весны!
Бирюза и коралл
Надежда Бабкина в бирюзовом жакете и коралловом топе выглядит сразу и деловито, и женственно.
«Контрастное сочетание бирюзового жакета с топом кораллового оттенка максимально идет Надежде Бабкиной. Она выглядит ярко, свежо. В этом образе хорошо подобраны украшения. Единственное, что я бы поменяла, добавила бы геометрию в подвеске, как и в сережках, потому что мне кажется, что серьги и подвеска не очень сочетаются. 9 баллов».
Красное и белое
А вот вам наглядная демонстрация того, как можно визуально вытянуть силуэт, и казаться выше и стройнее.
«Красный цвет Надежде Бабкиной очень идет. В нем она смотрится максимально эффектно и ярко. Костюм вытягивает и стройнит. Даже отделка по краю жакета и на карманах визуально делает силуэт более вытянутым и стройным. Но к такому жакету, на мой взгляд, неудачно подобрана обувь. Сюда хорошо подошел бы каблук.
Топ тоже стоило бы подобрать другой. Например, из шелка. Сочетание жакета в форме смокинга с трикотажем в данном случае смотрится не очень хорошо. Поэтому этому образу я поставлю 7 баллов».
Черное и белое
Черный смокинг с белыми лацканами и укороченные брючки всем хороши. Если бы не одно но!
«На мой взгляд, этот образ «убили» черные ботильоны. Сюда можно было бы добавить белые кроссовки. Под смокинг стоило бы надеть белый топ, тогда образ смотрелся бы ярче. И здесь не очень правильно подобраны аксессуары. Бусы со смокингом смотрятся не органично. 6 баллов».
Зеленое и желтое
Костюм оттенка свежей травы не может не освежать образ. Но и в этом образе наш эксперт нашла ошибки.
«Костюм с однобортным жакетом полуприлегающего силуэта в сочетании с топом желтого оттенка очень идет Надежде Бабкиной. Плюс добавленные многослойные украшения, одно короткое, другое длинное, тоже максимально удлиняет, стройнит и добавляет роста. Но с обувью здесь прям непопадание. Золотой оттенок совсем не к месту. Здесь хорошо бы смотрелись лоферы либо в тон костюма, либо в тон топа, либо даже в тон пуговиц. 8 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного пьедестала занимает бирюзовый костюм Надежды Бабкиной в сочетании с коралловым топом. На втором – костюм цвета травы. На третьем – красный костюм телеведущей.
Диана Плиско. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско - дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист, автор и ведущая проектов о моде и стиле на youtube-канале. Опыт работы в сфере моды 10 лет.