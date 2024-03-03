«Модница недели»: 73-летняя Надежда Бабкина в стильных брючных костюмах — что не так с этими образами

На НТВ с начала февраля выходит новое душевное шоу под названием «Прошу, прости!». Ведет его известная певица, а теперь уже и телеведущая Надежда Бабкина. Надежде Георгиевне 19 марта исполнится 74 года.

Для своих ровесниц именно она – икона стиля. Смотрим и оцениваем, в каких нарядах Надежда Бабкина появляется на экране. Можно ли повторять образы Надежды Бабкиной, подсказывает модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер одежды и персональный стилист Диана Плиско.

Все четыре образа объединяет стремление выглядеть ярко. Это буйство красок можно смело считать предчувствием весны!

Бирюза и коралл

Надежда Бабкина в бирюзовом жакете и коралловом топе выглядит сразу и деловито, и женственно.