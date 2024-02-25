«Антимодница недели»: кто выглядит хуже — Клава Кока в перьях или Ольга Серябкина в дешевом пластике?

На днях в Москве прошел концерт Big Love Show от Love Radio. Звезды посещают такие мероприятия не только для того, чтобы выступить перед поклонниками, но и блеснуть своими нарядами. Насколько им это удалось на этот раз, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.
Клава Кока
Певица Клава Кока для красной дорожки решила облачиться в перья. Может, ей просто так теплее?
Клава Кока. Фото: пресс-служба
«Откровенно говоря, перья уже всех изрядно утомили. Платье в стиле майки алкоголички на Клаве Коке мне нравится, смотрится, действительно, стильно. Босоножки так же подкачали, есть ощущение, что обувь на размер больше, чем нужно, выглядит не самым лучшим образом. Этот образ идеальным не назовешь. 5 баллов».
Ольга Бузова
Поющая телеведущая Ольга Бузова выбрала один из мощных трендов сезона – деним. И сняла с себя все подозрения в том, что может оказаться «антимодницей недели».
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба
«Аутфит Ольги Бузовой мне очень нравится. Не могу сказать, что идея свежа, но при этом широкие брюки из денима в стиле палаццо сегодня очень актуальны, джинсовый тренч великолепно дополняет образ. Есть ощущение, что пошит костюм из винтажных джинсовых изделий, хорошая работа стилиста. А вот макияж оставляет желать лучшего. Коралловая помада совсем не украшает Ольгу Бузову, а скорее, наоборот. Макияж под этот наряд я бы подобрал графичный. 8 баллов».
Ольга Серябкина
Певица Ольга Серебкина явно хотела показать, что за зиму не прибавила в весе. Но провокация в кольчуге не удалась.
Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба
«На мой взгляд, это самый ужасный лук на красной дорожке. Облачиться в дешевый пластик было провальной идеей, у меня наряд вызывает много вопросов. Ботфорты и перчатки еще сносно, хоть ультрамодными эти аксессуары не назовешь, а юбка и топ совсем не годятся. А вот макияж очень даже достойный. 4 балла».
Севиль
Певица Севиль сделала заявку на Голливуд. По мнению профессионала, это было смело, но не органично.
Певица Севиль. Фото: пресс-служба
«Севиль образ голливудской дивы не совсем удался. Комбинезон, мягко говоря, смотрится не комплементарно, искажая хорошую фигуру Севиль. Обилие разноцветных страз и камней режет глаз. Есть ощущение, что наряд не совсем органичен для Севиль, ей подходит более выдержанный стиль, а это экспонат из гардеробной Волочковой. Я понимаю, что образ должен быть схож на выход актрисы старого Голливуда, но увы и ах. При этом, я нисколько не умаляю красоты и чувства стиля певицы, большинство ее выходов на красные дорожки стабильно в красивых и стильных нарядах. 3 балла».
Подводим итоги
Итак, Антимодницей недели становится певица Севиль. Ее наряд на красной дорожке Big Love Show признан худшим. Второй с конца становится Ольга Серябкина, третьей – Клава Кока. На их фоне Ольга Бузова выглядит настоящей иконой стиля!
Руслан Громов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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