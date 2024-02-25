«Антимодница недели»: кто выглядит хуже — Клава Кока в перьях или Ольга Серябкина в дешевом пластике?

На днях в Москве прошел концерт Big Love Show от Love Radio. Звезды посещают такие мероприятия не только для того, чтобы выступить перед поклонниками, но и блеснуть своими нарядами. Насколько им это удалось на этот раз, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

Певица Клава Кока для красной дорожки решила облачиться в перья. Может, ей просто так теплее?