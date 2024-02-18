«Модница недели» в фильме «Великая. Золотой век»: какие наряды Лизы Боярской в образе Екатерины II стилист назвал бутафорией

«Здесь есть яркий отсыл к историческому платью. Это платье полонез с фижмами, которые были очень популярны в 18-м веке. Рукава-пагоды. Все правильно с точки зрения силуэта платья и расцветки.

Но видно, что платье Елизавете Боярской велико. И это, конечно, деликатный нюанс. Конечно, императрице платье шилось четко по меркам. Это бросается в глаза.

Еще бросается в глаза, что на всех фотографиях Екатерина II в одном и том же парике. Как мы понимаем, парики менялись. Тем более, что временной промежуток здесь показан достаточно большой, и мода на парики в то время менялась достаточно быстро.

Меня смущает и отсутствие какой-либо исторической достоверности в плане грима. Нет даже намека на исторический грим. Здесь абсолютно современная девушка. Мы помним, что в 18-м веке лица интенсивно пудрили и румянили. Достаточно вспомнить даже парадный портрет Екатерины II. Так что, и здесь есть определенный диссонанс. За этот образ 7 баллов».