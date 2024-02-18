«Модница недели» в фильме «Великая. Золотой век»: какие наряды Лизы Боярской в образе Екатерины II стилист назвал бутафорией

Сегодня предлагаем отправиться в прошлое, в век восемнадцатый, точнее, его вторую половину. О событиях этой эпохи рассказывает сериал Первого канала «Великая. Золотой век».
«Модница недели» вместе с экспертом Teleprogramma.pro, культурологом моды Надей Ивановой внимательно изучила исторические наряды, которые воссоздали костюмеры сериала для актрисы Лизы Боярской, сыгравшей Екатерину II.
«Если посмотреть на костюмы Лизы Боярской в фильме «Великая. Золотой век», честно говоря, складывается впечатление некой бутафории. Если это фильм исторический, то необходимо соблюдать максимальную историческую достоверность – по фактуре платья, по парикам, по мейкапу. Глядя на эти фотографии, есть впечатление, что это игра в историю», - отметила культуролог моды Надя Иванова.
Платье полонез с фижмами
Наш эксперт сразу обратил внимание на досадный исторический ляп. Платье Екатерине II явно велико. И перед этим фактом все остальные меркнут.
Лиза Боярская в сериале «Великая. Золотой век». Фото: Первый канал
«Здесь есть яркий отсыл к историческому платью. Это платье полонез с фижмами, которые были очень популярны в 18-м веке. Рукава-пагоды. Все правильно с точки зрения силуэта платья и расцветки.
Но видно, что платье Елизавете Боярской велико. И это, конечно, деликатный нюанс. Конечно, императрице платье шилось четко по меркам. Это бросается в глаза.
Еще бросается в глаза, что на всех фотографиях Екатерина II в одном и том же парике. Как мы понимаем, парики менялись. Тем более, что временной промежуток здесь показан достаточно большой, и мода на парики в то время менялась достаточно быстро.
Меня смущает и отсутствие какой-либо исторической достоверности в плане грима. Нет даже намека на исторический грим. Здесь абсолютно современная девушка. Мы помним, что в 18-м веке лица интенсивно пудрили и румянили. Достаточно вспомнить даже парадный портрет Екатерины II. Так что, и здесь есть определенный диссонанс. За этот образ 7 баллов».
В стиле мужского мундира
Екатерина II любила наряжаться в мужские мундиры. И с этой точки зрения выбор платья безупречен.
«В этом образе больше исторической достоверности. Свидетели документировали, что Екатерина II, в действительности, носила платья в стиле мужского мундира. И Екатерина II надевала иногда и мужской мундир, а это было очень смело для того времени, и выступала перед своими гвардейцами, восседая на лошади в мужской позиции. Это было смело и против правил.
Этому платью я поставлю 9 баллов. Балл снимаю за отсутствие проработанного грима и прически. Одна и та же прическа на протяжении всей картины меня смущает. Но достоверность этого платья, что называется, подкреплена документами».
Расклешенные рукава и декор бантами
Наш эксперт дала понять, что этот наряд – полный провал по всем позициям.
«В этом образе соблюден силуэт платья восемнадцатого века. Расклешенные рукава и декор бантами был очень популярен во Франции и России.
Меня смущает, конечно, расцветка платья. Такой насыщенный фиолетовый цвет намекает на искусственный краситель, а они появились значительно позже. Видно, что платье сшито из современных материалов. И сшито не очень качественно.
У меня ощущение костюмерной где-нибудь в Анапе, когда отдыхающим предлагают сфотографироваться в костюме. Вот такая пришла ассоциация за счет цветовых решений и исполнения. И платье плохо сидит. Такого быть не должно. Это важный момент для исторических фильмов. 3 балла».
Актуальная полоска
Наряд Екатерины II, то есть, Лизы Боярской, прогуливающейся верхом, самое точное попадание из всех представленных в нашей подборке.
«Этому образу я поставлю десять баллов. Данный наряд мне более симпатичен и с точки зрения стилистики, и с точки зрения исторической достоверности, и с точки зрения богатства образа. В предыдущих вариантах мне их не хватало.
Здесь и треуголка, которая правильно надета на парик, здесь колье, перчатки, полосатое платье. В 18-м веке полоска была актуальна, она пришла вместе с модой на Китай. Здесь правильная расцветка – мягкие, пастельные тона, которые были актуальны в эпоху рококо. Образ целостный, стильный, на него интересно смотреть. 10 баллов».
Подводим итоги
Первое место достается воссозданному историческому платью Екатерины II в полоску. На втором –платье в стиле мужского мундира. Третье – у платья полонез с фижмами.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере больше двадцати лет.
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