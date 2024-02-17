6 образов для романтических встреч в разных ситуациях

Анастасия Волочкова умеет выглядеть элегантно - и вот вам доказательство. Балерина выгуляла умопомрачительной красоты костюм из качественного бархата темно-вишневого цвета. Это один из самых актуальных натуральных материалов сезона. Так можно прийти в офис, чтобы произвести впечатление на коллегу, который вам нравится или уже отдал вам свое сердце. Волочкова пришла на съемки телепередачи. Рядом с ней коллега и друг Прохор Шаляпин в веселом весеннем хлопковом костюме.

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