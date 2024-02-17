6 образов для романтических встреч в разных ситуациях

На концерте
Фото: t.me/klavacoca
Клава Кока тут - вылитая Барби. Певица собрала розовый комплект: комбинезон и шубку из искусственного меха. Весело, модно, молодежно! Незамеченным такой образ не останется.
На катке
Фото: личная страница Виктории Шеляговой в социальной сети
Андрей Малахов с подругой семьи, светской дамой Викторией Шеляговой демонстрируют, как стать главными модниками на катке. Малахов примерил главный хит зимнего сезона у мужчин - объемный мягкий пуховик. Чтобы подчеркнуть, что он пришел на каток не работать, а отдыхать, телеведущий выбрал яркую спортивную шапку. Идеальный образ для активной зимней прогулки. Шелягова тоже на стиле - в брендовой хлопковой курке с капюшоном из натурального меха.
В ресторане
Фото: t.me/astrologtamaragloba
Тамара Глоба нарядилась для ужина в приличном ресторане. Астролог знает: золотой блеск притягивает удачу. У Тамары Михайловны костюм переливается тысячей пайеток - то черная полоска, то золотистая. Прекрасный пример, как дамам элегантного возраста можно модничать по вечерам.
На работе
Фото: t.me/volochkova_anastasiya
Анастасия Волочкова умеет выглядеть элегантно - и вот вам доказательство. Балерина выгуляла умопомрачительной красоты костюм из качественного бархата темно-вишневого цвета. Это один из самых актуальных натуральных материалов сезона. Так можно прийти в офис, чтобы произвести впечатление на коллегу, который вам нравится или уже отдал вам свое сердце. Волочкова пришла на съемки телепередачи. Рядом с ней коллега и друг Прохор Шаляпин в веселом весеннем хлопковом костюме.
В гостях
Фото: t.me/officialannaperesild
Анна Пересильд, как и многие подростки, обожает джинсовые комплекты. На юной актрисе - вариант для девочек с осиной талией. Вытертые джинсовые пары разных оттенков остаются на пике интереса модниц всех возрастов. Долой спортивные костюмы - ходим в гости на стиле!
В кино или театре
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова великолепна в этом объемном пиджаке, освежающем цвет лица. Что еще хорошо? В пиджаке можно пойти хоть куда и носить с ним все - от шорт и лосин до джинсов и платьев. Крой любой. Этот хорош тем, что скрывает шероховатости фигуры, с ним особенно хорош лаконичный низ - мини или легинсы. Декоративный цветок на месте броши делает образ праздничным и небанальным.