«Модница недели» на шоу «Выжить в Самарканде»: какой образ Ляйсан Утяшевой стилист назвал китчем, а каким восхитился

В эфир ТНТ вышли первые выпуски шоу «Выжить в Самарканде», но уже очевидно, что главная звезда программы – ведущая Ляйсан Утяшева. Смотрим ее образы, чтобы понимать, можно ли какие-то брать в свою копилку.
Помогает нам во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.
Золото и лазурь
Золотое и голубое – эффектное сочетание. Если вы брюнетка, как ведущая шоу ТНТ «Выжить в Самарканде» Ляйсан Утяшева, смело носите такие оттенки.
«Платье, однозначно, имеет вечернее назначение. Мне нравится его крой. Тема драпировки сейчас очень актуальна в моде. Это один из глобальных трендов, который можно применять как в вечерней, так и в дневной моде.
Это интересный стилистический ход. Плюс при помощи драпировки мы можем корректировать особенности фигуры. И здесь действительно это платье подчеркивает, моделирует изящество фигуры Ляйсан Утяшевой.
Поэтому с точки зрения тренда, уместности, формы платью однозначно ставим «зачет». Мне нравится и небесно-голубой цвет, он хорошо подчеркивает внешность брюнеток.
Немного меня смущает обувь. Причем, не в вопросе цвета – золото хорошо сочетается с голубым оттенком, они усиливают тональности друг друга. Но ботильоны, мне кажется, немного режут ногу. Если бы это были туфли или босоножки, или «гладиаторы», например, смотрелось бы более уместно. Этот нюанс меня смущает.
Мне нравится, что у Ляйсан убраны волосы, подчеркнута линия шеи. Гармонично смотрится достаточно массивное золотое колье. 9 баллов».
Современная Кармен
Ляйсан Утяшева очень хороша в этом драматичном наряде. Но есть два нюанса. Такому платью нужны каблуки и аксессуары.
«Черное с красным, конечно, это очень чувственно и очень драматично. Это очень ярко, в хорошем смысле этого слова.
Мне очень импонирует фасон платья, который строится по принципу жакета, который структурирует фигуру, делает ее более собранной. Образ создается более сильный, более волевой.
Логично смотрится и шляпа в этом образе. Достаточно выразительное декольте в этом образе допустимо. Создан образ современной Кармен.
Смущают меня подобранные аксессуары. Конечно, громоздкие ботинки… Возможно, с их помощью хотели добавить образу некоей дерзости. Но мне кажется, что здесь пусть даже и ботинки, но с какой-то менее значимой фурнитурой, смотрелись бы лучше.
Может быть, классические туфли смотрелись бы лучше. Обязательно я бы добавила что-то на каблуке, потому что по силуэту платья здесь необходимо увеличивать рост.
Смущают браслеты и серьги. Они в фольклорном стиле. А фольклорный стиль более романтичный, нежный и расслабленный. Соответственно, эти аксессуары не вяжутся с положительной агрессией этого платья и красным цветом.
Если бы это были крупные золотые браслеты, кольца-серьги, цепь на шее, смотрелось бы лучше и целостно. Получился бы отсыл к 80-м годам прошлого века. Это сейчас очень актуально.
А так, как стилиста, меня это задевает. Диссонанс ощущается, не получилось единой картинки, 8 баллов».
Наряд кочевницы и будуар
В этом образе Ляйсан Утяшевой сразу две грубых ошибки. Во-первых, налицо смешение стилей, во-вторых, наряд старомоден.
«Ляйсан Утяшева в вязаном платье с элементами макраме, в грубых ботинках. Здесь я вижу образ путешественницы по каким-то африканским пустыням, кочевницы.
Образ целостный и логичный. Логичен и темный контур глаз, потому что на Востоке очерчивали глаза сурьмой, чтобы защитить их от яркого солнца и песка. В этом есть даже некий исторический смысл.
Распущенные волосы с мягкой волной тоже дают отсыл к страстной эстетике. И сам пейзаж тоже достаточно вдохновляющий. Образ вполне целостный.
Единственное, что меня смущает, это лямка, которая заметна. Эта лямка нижнего платья отсылает к будуару, к эстетике нижнего белья. Тема будуара здесь не очень логично сочетается с этническим стилем, который мы здесь наблюдаем.
Наверное, я бы нижнее платье сменила. Это было бы просто платье в стиле комбинации, на тонких бретелях, без этого нежного кружева. Все остальное меня вполне устраивает.
Не могу сказать, что здесь я вижу какой-то модный тренд. Конечно, фольклор и этнические мотивы сейчас тоже присутствуют на подиуме, но немножечко в другой интерпретации. Здесь отсыл к началу 2000-х. Немножечко образ смотрится старомодно. Он гармоничен, целостен, но не отражает современные тренды. 7 баллов».
«Крикливый» образ
Этот дерзкий наряд Ляйсан Утяшевой из денима стал аутсайдером нашей подборки. Что так не понравилось стилисту?
«Деним сейчас один из популярнейших материалов. Это хит в разных силуэтах и формах. С точки зрения фактуры в этом образе есть соответствие трендам. Но вот все остальное меня более, чем смущает.
Сочетание платья в корсетном стиле с высокими ботфортами дает отсыл к более вульгарному образу. Я могу понять, что здесь подчеркивается тема эпатажа. Но для меня этот образ чрезмерен и вульгарен.
Плюс еще бант в волосах… Мне кажется, здесь он не совсем уместен. И там еще какой-то очень декоративный агрессивный макияж. Этот образ для меня «тумач». В нем нет такого грамотного китча, он слишком «криклив».
Даже если это сценический образ и был необходим эпатаж, все-таки в нем должна быть логика. Этот образ чрезмерен – много денима, много бахромы, много открытого тела, много агрессивного макияжа. Где-то надо было остановиться. 3 балла».
Подводим итоги
Первое место достается голубому платью Ляйсан Утяшевой с драпировкой. На втором – наряд современной Кармен. Третье у образ кочевницы.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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