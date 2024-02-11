«Модница недели» на шоу «Выжить в Самарканде»: какой образ Ляйсан Утяшевой стилист назвал китчем, а каким восхитился

В эфир ТНТ вышли первые выпуски шоу «Выжить в Самарканде», но уже очевидно, что главная звезда программы – ведущая Ляйсан Утяшева. Смотрим ее образы, чтобы понимать, можно ли какие-то брать в свою копилку.

Помогает нам во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.

Золото и лазурь

Золотое и голубое – эффектное сочетание. Если вы брюнетка, как ведущая шоу ТНТ «Выжить в Самарканде» Ляйсан Утяшева, смело носите такие оттенки.