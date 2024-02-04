«Модница недели» на премьере «Мастера и Маргариты»: мистическая Снигирь, чувственная Боярская и неуместная Вилкова

Двадцать пятого января в России вышла в прокат новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За день до этого авторы представили картину на светской премьере.
Смотрим и оцениваем, в каких нарядах появились на красной дорожке знаменитые дамы. Своим мнением по поводу образов поделилась модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.
Юлия Снигирь: Маргарита и в фильме, и на красной дорожке
Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь на красной дорожке предстала в образе, приближенном к своей героине. Платье, кстати от российского дизайнера. Об этом Юлия объявила на дорожке.
Юлия Снигирь на премьере «Мастера и Маргариты». Фото: пресс-служба
«Здесь, что называется, сходу десять баллов! Объясняю свою позицию. Мне очень нравится, что Юлия продумала свой образ с точки зрения сюжета фильма. Если говорить об образе Маргариты булгаковской, наверное, она как-то так и выглядела. То есть, это тема русалки, модерна, декаданса, начала века. В этом образе, в платье струящемся, блестящем, по фигуре, распущенные волосы, с легким влажным эффектом, туманный смоки-айс. То есть, образ абсолютно целостный. Я бы ничего здесь не убавляла, не добавляла.
И мне очень понравилось, что он попадает в тематику. С темой уместности наряда и соответствии с обстановкой у наших звезд часто возникают проблемы. Вот здесь Юлию Снигирь стоит взять за образец, чтобы всем показывать, как нужно выглядеть на красных дорожках – уместно, правильно, стильно и целостно. 10 баллов».
Екатерина Вилкова: тренд на андрогинность
Гостья премьеры, актриса Екатерина Вилкова одета модно, но совершенно не по случаю. Ощущение, что о светском мероприятии звезду предупредили минут за пять до начала.
Екатерина Вилкова на премьере «Мастера и Маргариты». Фото: пресс-служба
«В образе Екатерины Вилковой я вижу достаточно интересный тренд на андрогинность. Это достаточно актуальная эстетика в современных модных кругах. Мы часто видим это на подиуме, мы видим, что многие девушки примеряют этот стиль. Это и отсыл к девяностым, и отражение сегодняшних воззрений общества. Поэтому, с точки зрения трендовости, образ неплох. С точки зрения пропорций фигуры, очень правильные, выверенные объемы – брюки с защипами, подчеркнутая талия, кофта из мягкого трикотажа, умеренная цветовая гамма, которая Екатерине хорошо подходит.
Но мне все-таки кажется, что для красной дорожки этот образ скучноват. Если бы я увидела так одетую девушку в офисе, в каком-то общественном заведении, может быть, если бы это был просто зритель, который пришел на премьеру, но не на красную дорожку, было бы неплохо.
Как можно спасти этот образ? Аксессуарами. Почему бы, например, вместо черного ремня не надеть широкий золотой ремень. Не надеть браслеты, крупные серьги, сделать эффект влажных волос, убрать волосы назад. Сделать яркий макияж, накрасить губы красной помадой. То есть, добавить в образ больше чувственности, противоречия, игры, и тогда он смотрелся бы более уместно. С точки зрения уместности образ Екатерины Вилковой, мимо. 4 балла».
Елизавета Боярская: подчеркнуто женственна
Актриса Елизавета Боярская подчеркнула женственность мужским смокингом. Такое удается только истинным дамам.
Елизавета Боярская на премьере «Мастера и Маргариты». Фото: пресс-служба
«На Лизе Боярской топ корсетного стиля, смокинг, интересная игра фактур, шейное украшение в видео цветка, продуман макияж, красные губы, светящаяся кожа, красиво уложенные волосы. В отличие от Екатерины Вилковой, я вижу, что человек готовился к мероприятию. Это дань уважения к тем к организаторам, когда приглашенные продумывают свои образы.
Это хорошая классика. Как говорится, когда не знаете, что надеть, надевайте черное. Это отсыл к стилю Ив Сен Лорана. Ничто так не подчеркивает женственность, как мужской смокинг. Правда, при условии, что его надевает истинная женщина. Поэтому образ выглядит чувственно. 9 баллов поставлю за отсутствие смелости. Если бы были какие-то контрастные аксессуары, тот же клатч, может быть, цветной или фактурный, я бы поставила 10 баллов. Но очень неплохо».
Алена Водонаева: мистический провал
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева стала гостьей премьеры. Как и Юлия Снигирь, она пыталась создать образ Маргариты. Но если актрисе это удалось, то Алена Водонаева - это полный провал.
Алена Водонаева на премьере «Мастера и Маргариты». Фото: пресс-служба
«Я вижу, что Алена тоже пыталась проработать образ Маргариты. Черное платье, бархат фактур, темная сетка, сумочка в виде черепа. Мистицизм, таинственность, декаданс.
То есть, сама идея неплоха. Но платье ужасно сидит на Алене. Оно «рубит» фигуру, делает шире бедра, подчеркивает живот. Хотя, насколько я помню Алену по другим фотографиям, его особо-то и нет. Фигура в этом платье смотрится тяжеловесно, я бы сказала, по-бабски, в плохом смысле этого слова.
Очень важно всегда примерять не только стилистику одежды, но и формы, пропорции. Одежда должна подчеркивать достоинства, она обязана скрывать недостатки или какие-то нюансы. Но ни в коем случае не наоборот.
Я бы для себя поставила в приоритете именно пропорции, формы и коррекции фигуры в одежде, чем стиль и трендовость. Вот в этом случае с Аленой не срослось. Девушки, женщины, если вы готовитесь на большое мероприятие, смотрите на себя в большое зеркало во весь рост.
И еще лучше – сделайте фотографию спереди, сбоку, сзади, чтобы посмотреть, насколько платье корректирует вашу фигуру. 5 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла у Маргариты – Юлии Снигирь. На втором – гостья премьеры, актриса Елизавета Боярская. Третье место у Алены Водонаевой, пытавшейся создать Маргариту, но выбравшей неправильное платье.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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