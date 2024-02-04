«Модница недели» на премьере «Мастера и Маргариты»: мистическая Снигирь, чувственная Боярская и неуместная Вилкова

Двадцать пятого января в России вышла в прокат новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За день до этого авторы представили картину на светской премьере.

Смотрим и оцениваем, в каких нарядах появились на красной дорожке знаменитые дамы. Своим мнением по поводу образов поделилась модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.

Юлия Снигирь: Маргарита и в фильме, и на красной дорожке

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь на красной дорожке предстала в образе, приближенном к своей героине. Платье, кстати от российского дизайнера. Об этом Юлия объявила на дорожке.